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Пашинян заявил о классовой борьбе элит против народа в Армении
Пашинян заявил о классовой борьбе элит против народа в Армении - РИА Новости, 11.06.2021
Пашинян заявил о классовой борьбе элит против народа в Армении
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе агитационного митинга в Тавушской области заявил, что в стране идет классовая борьба элит... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T19:02
2021-06-11T19:02
никол пашинян
роберт кочарян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 11 июн – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе агитационного митинга в Тавушской области заявил, что в стране идет классовая борьба элит против народа.По его словам, цель предстоящих парламентских выборов "не в том, будет ли во власти возглавляемая им политическая сила".По словам и.о. премьера, его "сын не ставит себя выше сыновей других людей".&nbsp; "А это нарушает всю выстроенную ими пирамиду, так как их сыновья должны быть выше всех, они должны зарабатывать миллионы… И, значит, в Армении стартовала и идет ненасильственная, стальная, народная революция", - сказал Пашинян.Досрочные парламентские выборы назначены в Армении на 20 июня. В них примут участие 25 политических сил - 21 партия и четыре блока.Как следует из соцопроса, проведенного компанией MPG - армянского представительства Gallup International Association. блок "Армения", возглавляемый экс-президентом страны Робертом Кочаряном, обогнал партию "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна по числу потенциальных избирателей за неделю до парламентских выборов. За блок "Армения" готовы были бы проголосовать 24,1 % респондентов, а за партию "Гражданский договор" отдали бы свои голоса 23,8% опрошенных.
https://ria.ru/20210609/armeniya-1736281059.html
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никол пашинян, роберт кочарян, армения, в мире
Пашинян заявил о классовой борьбе элит против народа в Армении
19:02 11.06.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Исполняющий обязанности премьер-министра Пашинян заявил о борьбе элит против народа в Армении

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 11 июн – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе агитационного митинга в Тавушской области заявил, что в стране идет классовая борьба элит против народа.
По его словам, цель предстоящих парламентских выборов "не в том, будет ли во власти возглавляемая им политическая сила".

"Эти выборы о том, будете ли властью вы. Здесь война элиты и народа. Ясно, что война (эскалация конфликта в Карабахе – ред.) и послевоенная ситуация были всего лишь поводом. Это стало классовой борьбой. Стало войной элит против народа и гражданина, против собственного народа. Они борются против меня, так как мой сын продает пиво, как и ваши сыновья", - сказал Пашинян.

По словам и.о. премьера, его "сын не ставит себя выше сыновей других людей".  "А это нарушает всю выстроенную ими пирамиду, так как их сыновья должны быть выше всех, они должны зарабатывать миллионы… И, значит, в Армении стартовала и идет ненасильственная, стальная, народная революция", - сказал Пашинян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 13:06
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Досрочные парламентские выборы назначены в Армении на 20 июня. В них примут участие 25 политических сил - 21 партия и четыре блока.
Как следует из соцопроса, проведенного компанией MPG - армянского представительства Gallup International Association. блок "Армения", возглавляемый экс-президентом страны Робертом Кочаряном, обогнал партию "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна по числу потенциальных избирателей за неделю до парламентских выборов. За блок "Армения" готовы были бы проголосовать 24,1 % респондентов, а за партию "Гражданский договор" отдали бы свои голоса 23,8% опрошенных.
 
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