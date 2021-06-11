https://ria.ru/20210611/pashinyan-1736685750.html

Пашинян заявил о классовой борьбе элит против народа в Армении

Пашинян заявил о классовой борьбе элит против народа в Армении - РИА Новости, 11.06.2021

Пашинян заявил о классовой борьбе элит против народа в Армении

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе агитационного митинга в Тавушской области заявил, что в стране идет классовая борьба элит... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T19:02

2021-06-11T19:02

2021-06-11T19:02

никол пашинян

роберт кочарян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 11 июн – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе агитационного митинга в Тавушской области заявил, что в стране идет классовая борьба элит против народа.По его словам, цель предстоящих парламентских выборов "не в том, будет ли во власти возглавляемая им политическая сила".По словам и.о. премьера, его "сын не ставит себя выше сыновей других людей". "А это нарушает всю выстроенную ими пирамиду, так как их сыновья должны быть выше всех, они должны зарабатывать миллионы… И, значит, в Армении стартовала и идет ненасильственная, стальная, народная революция", - сказал Пашинян.Досрочные парламентские выборы назначены в Армении на 20 июня. В них примут участие 25 политических сил - 21 партия и четыре блока.Как следует из соцопроса, проведенного компанией MPG - армянского представительства Gallup International Association. блок "Армения", возглавляемый экс-президентом страны Робертом Кочаряном, обогнал партию "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна по числу потенциальных избирателей за неделю до парламентских выборов. За блок "Армения" готовы были бы проголосовать 24,1 % респондентов, а за партию "Гражданский договор" отдали бы свои голоса 23,8% опрошенных.

https://ria.ru/20210609/armeniya-1736281059.html

армения

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никол пашинян, роберт кочарян, армения, в мире