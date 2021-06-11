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Сенатор не исключил начало "третьей волны" COVID-19 в России

Сенатор не исключил начало "третьей волны" COVID-19 в России - РИА Новости, 11.06.2021

Сенатор не исключил начало "третьей волны" COVID-19 в России

В России может начинаться "третья волна" COVID, необходимо более активно распространять достоверную информацию о вакцинах, заявил РИА Новости в пятницу сенатор, РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T11:37

2021-06-11T11:37

2021-06-11T11:43

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В России может начинаться "третья волна" COVID, необходимо более активно распространять достоверную информацию о вакцинах, заявил РИА Новости в пятницу сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Отвечая на вопрос, можно ли считать нынешний всплеск заболевания коронавирусной инфекцией началом "третьей волны", Круглый ответил: "Возможно".При этом он добавил, что увеличение заболевших отмечается не во всех регионах, в основном - в крупных городах, таких, как Москва и Санкт-Петербург.По мнению законодателя, сейчас трудно прогнозировать, как будет развиваться ситуация дальше. Кроме того, следует учитывать, что "прививочную кампанию не удается сделать более активной, хотя мотивация для граждан сохраняется, количества вакцин и прививочных пунктов достаточно".Сенатор также высказался за более активное распространение в СМИ и соцсетях достоверной информации о пользе вакцин, их эффективности и безопасности."Мало сведений о вакцинах. Если о "Спутник V" информация представлена, то по "КовиВак" сведений мало", - сказал он.

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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург