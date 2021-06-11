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Парламент Татарстана предложил Госдуме поднять возраст покупки оружия
Парламент Татарстана предложил Госдуме поднять возраст покупки оружия - РИА Новости, 11.06.2021
Парламент Татарстана предложил Госдуме поднять возраст покупки оружия
Депутаты Госсовета Татарстана в пятницу одобрили законодательную инициативу об изменениях в федеральный закон "Об оружии", касающуюся повышения возраста... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T11:47
2021-06-11T11:47
ильназ галявиев
россия
госсовет татарстана
госдума рф
казань
общество
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КАЗАНЬ, 11 июн – РИА Новости. Депутаты Госсовета Татарстана в пятницу одобрили законодательную инициативу об изменениях в федеральный закон "Об оружии", касающуюся повышения возраста приобретения оружия с 18 до 21 года, передаёт корреспондент РИА Новости.Татарстанские парламентарии уже предлагали увеличить возраст для покупки оружия до 21 года после массового убийства в Керченском политехническом колледже в 2018 году. Законодательную инициативу Госсовет Татарстана направлял в Госдуму, но она была отклонена. После трагедии в гимназии №175 Казани депутаты вновь вернулись к этому вопросу."Законопроектом в целях усиления гарантий безопасного хранения и применения оружия предлагается повысить с 18 до 21 года возраст, дающий право на приобретение газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Эти требования, по мнению татарстанских парламентариев, не должны распространяться на граждан, проходящих военную службу, а также службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские звания, либо специальные звания или классные чины юстиции. Согласно инициативе, они сохранят право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения до достижения возраста 21 года.Депутаты также считают необходимым дать право на владение гладкоствольным длинноствольным оружием лишь тем, кто ранее в течение пяти лет уже владел оружием ограниченного поражения. Длинноствольное полуавтоматическое оружие депутаты предлагают оставить только в арсенале профессиональных охотников или спортсменов высокого класса.Соответствующие изменения депутаты регионального парламента предложили внести и в КоАП РФ. В частности, предлагается увеличить размер штрафов (с 500 до 5 тысяч рублей) за нарушение правил хранения оружия и ввести возможность его конфискации в случае ношения лицом в состоянии опьянения или невыполнения законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования.Законодательные инициативы, принятые депутатами Госсовета Татарстана большинством голосов, будут направлены в Госдуму РФ.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
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ильназ галявиев, россия, госсовет татарстана, госдума рф, казань, общество
Парламент Татарстана предложил Госдуме поднять возраст покупки оружия
11:47 11.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОружейный магазин в Москве
Оружейный магазин в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Госсовет Республики Татарстан предложил Госдуме увеличить возраст покупки оружия до 21 года

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КАЗАНЬ, 11 июн – РИА Новости. Депутаты Госсовета Татарстана в пятницу одобрили законодательную инициативу об изменениях в федеральный закон "Об оружии", касающуюся повышения возраста приобретения оружия с 18 до 21 года, передаёт корреспондент РИА Новости.
Татарстанские парламентарии уже предлагали увеличить возраст для покупки оружия до 21 года после массового убийства в Керченском политехническом колледже в 2018 году. Законодательную инициативу Госсовет Татарстана направлял в Госдуму, но она была отклонена. После трагедии в гимназии №175 Казани депутаты вновь вернулись к этому вопросу.
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"Законопроектом в целях усиления гарантий безопасного хранения и применения оружия предлагается повысить с 18 до 21 года возраст, дающий право на приобретение газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Эти требования, по мнению татарстанских парламентариев, не должны распространяться на граждан, проходящих военную службу, а также службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские звания, либо специальные звания или классные чины юстиции. Согласно инициативе, они сохранят право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения до достижения возраста 21 года.
Депутаты также считают необходимым дать право на владение гладкоствольным длинноствольным оружием лишь тем, кто ранее в течение пяти лет уже владел оружием ограниченного поражения. Длинноствольное полуавтоматическое оружие депутаты предлагают оставить только в арсенале профессиональных охотников или спортсменов высокого класса.
Соответствующие изменения депутаты регионального парламента предложили внести и в КоАП РФ. В частности, предлагается увеличить размер штрафов (с 500 до 5 тысяч рублей) за нарушение правил хранения оружия и ввести возможность его конфискации в случае ношения лицом в состоянии опьянения или невыполнения законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования.
Законодательные инициативы, принятые депутатами Госсовета Татарстана большинством голосов, будут направлены в Госдуму РФ.
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Ильназ ГалявиевРоссияГоссовет ТатарстанаГосдума РФКазаньОбщество
 
 
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