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Власти Москвы усилят проверки соблюдения ограничений по коронавирусу

Власти Москвы усилят проверки соблюдения ограничений по коронавирусу - РИА Новости, 11.06.2021

Власти Москвы усилят проверки соблюдения ограничений по коронавирусу

В праздничные дни в Москве увеличат количество проверок соблюдения противоэпидемиологических мер, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T15:46

2021-06-11T15:46

2021-06-11T17:03

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В праздничные дни в Москве увеличат количество проверок соблюдения противоэпидемиологических мер, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк."Напомню, что высокие штрафные санкции (применяются. — Прим. ред.) к тем, кто меры не выполняет. Мы планируем достаточно большое количество предприятий проверить, в том числе и летние веранды", — сказал он.По его словам, работу некоторых заведений уже приостановили из-за того, что не соблюдалось правило о расстоянии в полтора метра между столиками. Немерюк добавил, что за последние сутки в Москве провели больше двух тысяч проверок и выявили значительное число нарушений. На этой неделе рост заболеваемости в столице достиг показателей середины января — за минувший день коронавирусом заразились 5853 человека. По словам Сергея Собянина, ситуация остается сложной. Он отметил, что число коек для пациентов с COVID-19 увеличат до 14 тысяч, и призвал ресторанный бизнес, общепит и торговлю тщательнее соблюдать антиковидные меры.Кроме того, в Москве усилили контроль за ношением масок и перчаток.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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