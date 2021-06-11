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Власти Москвы усилят проверки соблюдения ограничений по коронавирусу
Власти Москвы усилят проверки соблюдения ограничений по коронавирусу - РИА Новости, 11.06.2021
Власти Москвы усилят проверки соблюдения ограничений по коронавирусу
В праздничные дни в Москве увеличат количество проверок соблюдения противоэпидемиологических мер, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T15:46
2021-06-11T15:46
2021-06-11T17:03
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В праздничные дни в Москве увеличат количество проверок соблюдения противоэпидемиологических мер, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк."Напомню, что высокие штрафные санкции (применяются. — Прим. ред.) к тем, кто меры не выполняет. Мы планируем достаточно большое количество предприятий проверить, в том числе и летние веранды", — сказал он.По его словам, работу некоторых заведений уже приостановили из-за того, что не соблюдалось правило о расстоянии в полтора метра между столиками. Немерюк добавил, что за последние сутки в Москве провели больше двух тысяч проверок и выявили значительное число нарушений. На этой неделе рост заболеваемости в столице достиг показателей середины января — за минувший день коронавирусом заразились 5853 человека. По словам Сергея Собянина, ситуация остается сложной. Он отметил, что число коек для пациентов с COVID-19 увеличат до 14 тысяч, и призвал ресторанный бизнес, общепит и торговлю тщательнее соблюдать антиковидные меры.Кроме того, в Москве усилили контроль за ношением масок и перчаток.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество
Власти Москвы усилят проверки соблюдения ограничений по коронавирусу
15:46 11.06.2021 (обновлено: 17:03 11.06.2021)
Власти Москвы предупредили об усилении проверок соблюдения ограничительных мер по COVID-19