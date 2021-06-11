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Суд завершил банкротство основателя "Связного" Ноготкова
Суд завершил банкротство основателя "Связного" Ноготкова - РИА Новости, 11.06.2021
Суд завершил банкротство основателя "Связного" Ноготкова
Арбитражный суд Калужской области завершил банкротство основателя одного из крупнейших в РФ сотовых ритейлеров "Связной" Максима Ноготкова, списав ему все... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T17:27
2021-06-11T17:27
2021-06-11T17:32
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калужская область
экономика
связной
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Арбитражный суд Калужской области завершил банкротство основателя одного из крупнейших в РФ сотовых ритейлеров "Связной" Максима Ноготкова, списав ему все долги, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Как рассказал РИА Новости Виктор Ельцов, финансовый управляющий Ноготкова, суд освободил бизнесмена от неисполненных обязательств перед семью кредиторами на общую сумму более 22,8 миллиарда рублей.Суд признал Ноготкова банкротом в июле 2018 года по заявлению кипрской Strafor Commercial Ltd. (структура компании Solvers бизнесмена Олега Малиса). Задолженность перед Strafor в размере более 7,2 миллиарда рублей была включена в реестр требований кредиторов.
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россия, максим ноготков, калужская область, экономика, связной, калуга
Суд завершил банкротство основателя "Связного" Ноготкова
17:27 11.06.2021 (обновлено: 17:32 11.06.2021)
Суд в Калуге завершил банкротство основателя "Связного" Ноготкова, освободив его от долгов