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Путин продлил срок гражданской службы Игорю Неверову
Путин продлил срок гражданской службы Игорю Неверову - РИА Новости, 11.06.2021
Путин продлил срок гражданской службы Игорю Неверову
Президент России Владимир Путин продлил срок гражданской службы до 20 июня 2022 года начальнику управления президента по внешней политике Игорю Неверову,... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T19:11
2021-06-11T19:11
2021-06-11T19:26
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок гражданской службы до 20 июня 2022 года начальнику управления президента по внешней политике Игорю Неверову, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 20 июня 2022 года начальнику управления президента РФ по внешней политике Неверову Игорю Святославовичу", - говорится в документе.
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россия, владимир путин, политика
Путин продлил срок гражданской службы Игорю Неверову
19:11 11.06.2021 (обновлено: 19:26 11.06.2021)
Путин продлил срок гражданской службы начальнику УП по внешней политике Игорю Неверову