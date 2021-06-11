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Путин продлил срок гражданской службы Игорю Неверову

Путин продлил срок гражданской службы Игорю Неверову - РИА Новости, 11.06.2021

Путин продлил срок гражданской службы Игорю Неверову

Президент России Владимир Путин продлил срок гражданской службы до 20 июня 2022 года начальнику управления президента по внешней политике Игорю Неверову,... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T19:11

2021-06-11T19:11

2021-06-11T19:26

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок гражданской службы до 20 июня 2022 года начальнику управления президента по внешней политике Игорю Неверову, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 20 июня 2022 года начальнику управления президента РФ по внешней политике Неверову Игорю Святославовичу", - говорится в документе.

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россия, владимир путин, политика