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Умер лауреат Нобелевской премии по химии Эйити Нэгиси

Умер лауреат Нобелевской премии по химии Эйити Нэгиси - РИА Новости, 11.06.2021

Умер лауреат Нобелевской премии по химии Эйити Нэгиси

Японский ученый Эйити Нэгиси, лауреат Нобелевской премии по химии, скончался в возрасте 85 лет. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T22:02

2021-06-11T22:02

2021-06-11T22:34

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ТОКИО, 11 июн — РИА Новости. Японский ученый Эйити Нэгиси, лауреат Нобелевской премии по химии, скончался в возрасте 85 лет.Об этом сообщил на своем сайте американский университет Пердью (штат Индиана), где он работал.Нэгиси стал нобелевским лауреатом в 2010 году, вместе с ним премии удостоились американский ученый Ричард Хек и еще один представитель Японии Акира Судзуки. Они разработали новые методы синтеза сложных органических соединений.Эйити Нэгиси родился в 1935 году в городе Чанчунь.

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индиана, чанчунь, в мире