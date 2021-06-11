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Умер лауреат Нобелевской премии по химии Эйити Нэгиси
Умер лауреат Нобелевской премии по химии Эйити Нэгиси - РИА Новости, 11.06.2021
Умер лауреат Нобелевской премии по химии Эйити Нэгиси
Японский ученый Эйити Нэгиси, лауреат Нобелевской премии по химии, скончался в возрасте 85 лет. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T22:02
2021-06-11T22:02
2021-06-11T22:34
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ТОКИО, 11 июн — РИА Новости. Японский ученый Эйити Нэгиси, лауреат Нобелевской премии по химии, скончался в возрасте 85 лет.Об этом сообщил на своем сайте американский университет Пердью (штат Индиана), где он работал.Нэгиси стал нобелевским лауреатом в 2010 году, вместе с ним премии удостоились американский ученый Ричард Хек и еще один представитель Японии Акира Судзуки. Они разработали новые методы синтеза сложных органических соединений.Эйити Нэгиси родился в 1935 году в городе Чанчунь.
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Умер лауреат Нобелевской премии по химии Эйити Нэгиси
22:02 11.06.2021 (обновлено: 22:34 11.06.2021)
Японский ученый Эйити Нэгиси, нобелевский лауреат в области химии, умер в возрасте 85 лет
ТОКИО, 11 июн — РИА Новости. Японский ученый Эйити Нэгиси, лауреат Нобелевской премии по химии, скончался в возрасте 85 лет.
Об этом сообщил на своем сайте
американский университет Пердью (штат Индиана
), где он работал.
Нэгиси стал нобелевским лауреатом в 2010 году, вместе с ним премии удостоились американский ученый Ричард Хек и еще один представитель Японии Акира Судзуки. Они разработали новые методы синтеза сложных органических соединений.
Эйити Нэгиси родился в 1935 году в городе Чанчунь
.