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Умер лауреат Нобелевской премии по химии Эйити Нэгиси
Умер лауреат Нобелевской премии по химии Эйити Нэгиси - РИА Новости, 11.06.2021
Умер лауреат Нобелевской премии по химии Эйити Нэгиси
Японский ученый Эйити Нэгиси, лауреат Нобелевской премии по химии, скончался в возрасте 85 лет. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T22:02
2021-06-11T22:34
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ТОКИО, 11 июн — РИА Новости. Японский ученый Эйити Нэгиси, лауреат Нобелевской премии по химии, скончался в возрасте 85 лет.Об этом сообщил на своем сайте американский университет Пердью (штат Индиана), где он работал.Нэгиси стал нобелевским лауреатом в 2010 году, вместе с ним премии удостоились американский ученый Ричард Хек и еще один представитель Японии Акира Судзуки. Они разработали новые методы синтеза сложных органических соединений.Эйити Нэгиси родился в 1935 году в городе Чанчунь.
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индиана, чанчунь, в мире
Умер лауреат Нобелевской премии по химии Эйити Нэгиси
22:02 11.06.2021 (обновлено: 22:34 11.06.2021)
 
© AFP 2021 / ANDERS WIKLUNDЛауреат Нобелевской премии по химии Эйити Нэгиси
Лауреат Нобелевской премии по химии Эйити Нэгиси - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© AFP 2021 / ANDERS WIKLUND

Японский ученый Эйити Нэгиси, нобелевский лауреат в области химии, умер в возрасте 85 лет

Читать ria.ru в
ТОКИО, 11 июн — РИА Новости. Японский ученый Эйити Нэгиси, лауреат Нобелевской премии по химии, скончался в возрасте 85 лет.
Об этом сообщил на своем сайте американский университет Пердью (штат Индиана), где он работал.
Нэгиси стал нобелевским лауреатом в 2010 году, вместе с ним премии удостоились американский ученый Ричард Хек и еще один представитель Японии Акира Судзуки. Они разработали новые методы синтеза сложных органических соединений.
Эйити Нэгиси родился в 1935 году в городе Чанчунь.
 
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