https://ria.ru/20210611/napadenie-1736681376.html

В ЛНР заявили о гибели пяти человек при нападении украинских диверсантов

В ЛНР заявили о гибели пяти человек при нападении украинских диверсантов - РИА Новости, 11.06.2021

В ЛНР заявили о гибели пяти человек при нападении украинских диверсантов

Пять ополченцев самопровозглашенной Луганской народной республики погибли при нападении украинских диверсантов, сообщил представитель пресс-службы Народной... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T18:37

2021-06-11T18:37

2021-06-11T20:20

луганская народная республика

в мире

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ЛУГАНСК, 11 июн — РИА Новости. Пять ополченцев самопровозглашенной Луганской народной республики погибли при нападении украинских диверсантов, сообщил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Он пояснил, что ЧП произошло на наблюдательном посту в районе населенного пункта Голубовское, который находится под контролем ЛНР.По словам представителя ведомства, диверсионная группа состояла из сотрудников отдельного центра специальных операций "Запад", бывшего восьмого полка спецназа ССО ВСУ.Он не исключил, что целью нападения было спровоцировать ответный огонь, чтобы в дальнейшем обвинить силы ЛНР в нарушении минских договоренностей и активизации боевых действий.В свою очередь, официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий не исключил, что при нападении использовалось оружие из США. Он уточнил, что у ведомства есть данные о поставках одной из американских компаний Министерству обороны Украины партии снайперских винтовок и патронов к ним.В Донбассе с лета прошлого года действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, требующие полного запрета на ведение огня, размещение вооружений в населенных пунктах и вблизи линии соприкосновения. Несмотря на это, перестрелки между сторонами конфликта продолжаются.

https://ria.ru/20210517/bronetekhnika-1732598607.html

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