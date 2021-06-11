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В ЛНР заявили о гибели пяти человек при нападении украинских диверсантов
В ЛНР заявили о гибели пяти человек при нападении украинских диверсантов - РИА Новости, 11.06.2021
В ЛНР заявили о гибели пяти человек при нападении украинских диверсантов
Пять ополченцев самопровозглашенной Луганской народной республики погибли при нападении украинских диверсантов, сообщил представитель пресс-службы Народной... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T18:37
2021-06-11T20:20
луганская народная республика
в мире
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ЛУГАНСК, 11 июн — РИА Новости. Пять ополченцев самопровозглашенной Луганской народной республики погибли при нападении украинских диверсантов, сообщил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Он пояснил, что ЧП произошло на наблюдательном посту в районе населенного пункта Голубовское, который находится под контролем ЛНР.По словам представителя ведомства, диверсионная группа состояла из сотрудников отдельного центра специальных операций "Запад", бывшего восьмого полка спецназа ССО ВСУ.Он не исключил, что целью нападения было спровоцировать ответный огонь, чтобы в дальнейшем обвинить силы ЛНР в нарушении минских договоренностей и активизации боевых действий.В свою очередь, официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий не исключил, что при нападении использовалось оружие из США. Он уточнил, что у ведомства есть данные о поставках одной из американских компаний Министерству обороны Украины партии снайперских винтовок и патронов к ним.В Донбассе с лета прошлого года действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, требующие полного запрета на ведение огня, размещение вооружений в населенных пунктах и вблизи линии соприкосновения. Несмотря на это, перестрелки между сторонами конфликта продолжаются.
https://ria.ru/20210517/bronetekhnika-1732598607.html
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луганская народная республика, в мире

В ЛНР заявили о гибели пяти человек при нападении украинских диверсантов

18:37 11.06.2021 (обновлено: 20:20 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 11 июн — РИА Новости. Пять ополченцев самопровозглашенной Луганской народной республики погибли при нападении украинских диверсантов, сообщил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Он пояснил, что ЧП произошло на наблюдательном посту в районе населенного пункта Голубовское, который находится под контролем ЛНР.
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ЛНР обвинила ВСУ в размещении бронетехники в районе Станицы Луганской
По словам представителя ведомства, диверсионная группа состояла из сотрудников отдельного центра специальных операций "Запад", бывшего восьмого полка спецназа ССО ВСУ.
"Наши военнослужащие застрелены выстрелами в голову с использованием специального вооружения. При этом один из них убит выстрелом, сделанным из снайперской винтовки иностранного производства. Остальные расстреляны в упор украинской диверсионной группой, проникшей на территорию поста", — добавил Филипоненко.
Он не исключил, что целью нападения было спровоцировать ответный огонь, чтобы в дальнейшем обвинить силы ЛНР в нарушении минских договоренностей и активизации боевых действий.
В свою очередь, официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий не исключил, что при нападении использовалось оружие из США. Он уточнил, что у ведомства есть данные о поставках одной из американских компаний Министерству обороны Украины партии снайперских винтовок и патронов к ним.
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