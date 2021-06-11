https://ria.ru/20210611/napadenie-1736680406.html

В ЛНР заявили о гибели ополченцев при нападении украинских диверсантов

В ЛНР заявили о гибели ополченцев при нападении украинских диверсантов - РИА Новости, 11.06.2021

В ЛНР заявили о гибели ополченцев при нападении украинских диверсантов

Украинская диверсионная группа напала в пятницу на наблюдательный пост Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, пять ополченцев... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T18:34

2021-06-11T18:34

2021-06-11T18:41

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

в мире

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ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Украинская диверсионная группа напала в пятницу на наблюдательный пост Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, пять ополченцев убиты, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."Одиннадцатого июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций "Запад" (бывший 8-ой полк специального назначения ССО ВСУ) на наблюдательном посту Народной милиции в районе населенного пункта Голубовское (под контролем ЛНР - ред.) Луганской народной республики были хладнокровно убиты пятеро ополченцев", - сказал Филипоненко.

https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html

украина

луганская народная республика

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2021

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вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, в мире