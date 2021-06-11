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В ЛНР заявили о гибели ополченцев при нападении украинских диверсантов
В ЛНР заявили о гибели ополченцев при нападении украинских диверсантов - РИА Новости, 11.06.2021
В ЛНР заявили о гибели ополченцев при нападении украинских диверсантов
Украинская диверсионная группа напала в пятницу на наблюдательный пост Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, пять ополченцев... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T18:34
2021-06-11T18:34
2021-06-11T18:41
вооруженные силы украины
украина
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луганская народная республика
в мире
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ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Украинская диверсионная группа напала в пятницу на наблюдательный пост Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, пять ополченцев убиты, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."Одиннадцатого июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций "Запад" (бывший 8-ой полк специального назначения ССО ВСУ) на наблюдательном посту Народной милиции в районе населенного пункта Голубовское (под контролем ЛНР - ред.) Луганской народной республики были хладнокровно убиты пятеро ополченцев", - сказал Филипоненко.
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вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, в мире
В ЛНР заявили о гибели ополченцев при нападении украинских диверсантов
18:34 11.06.2021 (обновлено: 18:41 11.06.2021)
Народная милиция ЛНР заявила о гибели пяти ополченцев при нападении украинских диверсантов