Путин подписал указ о награждении сотрудников Центра Гамалеи
© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
Путин подписал указ о награждении сотрудников центра Гамалеи за борьбу с коронавирусом
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Почета и медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени сотрудников НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За активное участие в создании и производстве вакцины против возбудителя ... COVID-19 наградить: ... орденом Почета ... Народицкого Бориса ... заместителя директора по научной работе подразделения "Институт вирусологии им. Д.И. Ивановского" федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи", - говорится в документе.
Также, согласно документу, в числе тех, кому вручат медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени - старшие научные сотрудники центра Гамалеи Владимир Гущин и Дарья Егорова. Всего медали получат 35 сотрудников центра.
Помимо этого, по указу президента, медалью Луки Крымского за большой вклад в борьбу с COVID-19 и "самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга" награжден заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимира Чуланова.