https://ria.ru/20210611/nagrazhdenie-1736706051.html

Путин подписал указ о награждении сотрудников Центра Гамалеи

Путин подписал указ о награждении сотрудников Центра Гамалеи - РИА Новости, 11.06.2021

Путин подписал указ о награждении сотрудников Центра Гамалеи

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Почета и медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени сотрудников НИЦ... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T22:48

2021-06-11T22:48

2021-06-11T22:48

владимир гущин

владимир чуланов

владимир путин

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Почета и медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени сотрудников НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Также, согласно документу, в числе тех, кому вручат медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени - старшие научные сотрудники центра Гамалеи Владимир Гущин и Дарья Егорова. Всего медали получат 35 сотрудников центра.Помимо этого, по указу президента, медалью Луки Крымского за большой вклад в борьбу с COVID-19 и "самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга" награжден заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимира Чуланова.

https://ria.ru/20210611/nagrazhdenie-1736704790.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир гущин, владимир чуланов, владимир путин, общество