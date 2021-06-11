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Сотрудников Центра Чумакова наградят орденами Пирогова и Почета
Сотрудников Центра Чумакова наградят орденами Пирогова и Почета - РИА Новости, 11.06.2021
Сотрудников Центра Чумакова наградят орденами Пирогова и Почета
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Пирогова и Почета сотрудников Федерального научного центра исследований и разработки... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T22:30
2021-06-11T22:45
центр им. м. п. чумакова
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Пирогова и Почета сотрудников Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН за активное участие в создании вакцины от коронавируса, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Также, согласно документу, орденом Почета будет награждена руководитель направления по работе с регуляторными органами и продажам Центра Чумакова Екатерина Кордубан.
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центр им. м. п. чумакова, владимир путин, общество
Сотрудников Центра Чумакова наградят орденами Пирогова и Почета
22:30 11.06.2021 (обновлено: 22:45 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники лаборатории Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова
Сотрудники лаборатории Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Путин подписал указ о награждении сотрудников Центра Чумакова орденами Пирогова и Почета

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Пирогова и Почета сотрудников Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН за активное участие в создании вакцины от коронавируса, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

"За активное участие в создании и производстве вакцины против возбудителя ... COVID-19 наградить: орденом Пирогова Синюгину Александру ... руководителя направления по качеству и разработкам федерального государственного бюджетного научного учреждения "Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН", - говорится в документе.

Также, согласно документу, орденом Почета будет награждена руководитель направления по работе с регуляторными органами и продажам Центра Чумакова Екатерина Кордубан.
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