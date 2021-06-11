https://ria.ru/20210611/nagrazhdenie-1736704790.html

Сотрудников Центра Чумакова наградят орденами Пирогова и Почета

Сотрудников Центра Чумакова наградят орденами Пирогова и Почета - РИА Новости, 11.06.2021

Сотрудников Центра Чумакова наградят орденами Пирогова и Почета

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Пирогова и Почета сотрудников Федерального научного центра исследований и разработки... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T22:30

2021-06-11T22:30

2021-06-11T22:45

центр им. м. п. чумакова

владимир путин

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Пирогова и Почета сотрудников Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН за активное участие в создании вакцины от коронавируса, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Также, согласно документу, орденом Почета будет награждена руководитель направления по работе с регуляторными органами и продажам Центра Чумакова Екатерина Кордубан.

https://ria.ru/20210505/vaktsina-1731241038.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр им. м. п. чумакова, владимир путин, общество