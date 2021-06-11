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Тульская область
https://ria.ru/20210611/muzey-usadby-1736584137.html
В Туле открылся филиал музея-усадьбы "Ясная Поляна"
В Туле открылся филиал музея-усадьбы "Ясная Поляна" - РИА Новости, 11.06.2021
В Туле открылся филиал музея-усадьбы "Ясная Поляна"
В день 100-летия музея-усадьбы Льва Толстого "Ясная Поляна" в Музейном квартале города Тулы открылся его филиал – культурно-выставочный комплекс "Л.Н.Т.",... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T11:14
2021-06-11T11:33
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ТУЛА, 11 июн – РИА Новости. В день 100-летия музея-усадьбы Льва Толстого "Ясная Поляна" в Музейном квартале города Тулы открылся его филиал – культурно-выставочный комплекс "Л.Н.Т.", сообщил РИА Новости представитель правительства региона."Музейный квартал – это наша гордость, часть масштабного проекта по обновлению исторического центра Тулы. Здесь история гармонично переплетается с современными подходами к музейному делу. Уверен, что филиал музея-усадьбы "Ясная Поляна" будет пользоваться популярностью не только у жителей региона, но и у зарубежных гостей", – сказал на церемонии открытия губернатор Тульской области Алексей Дюмин.В мероприятии приняли участие министр культуры РФ Ольга Любимова и директор музея-усадьбы Екатерина Толстая.Толстая отметила, что сегодня музею-усадьбе Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" исполняется 100 лет. После церемонии открытия гости посетили лавку сувениров "Пьер", выставки "Мой адрес всегда: Тула", "Медицина в Туле и семье Толстых", "Комильфо/не комильфо", осмотрели гостиничные номера, которые расположились на втором этаже филиала музея.Праздничные мероприятия продолжились в Ясной Поляне. В юбилейной программе –выставка "Первый век музейной эры", торжественное гашение марки, выпущенной к столетию музея, и закладка капсулы времени с посланием будущим поколениям музейщиков 2121 года. Завершит праздничную программу концерт народного артиста Олега Погудина.
https://realty.ria.ru/20210603/tula-1735383537.html
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ольга любимова, новости культуры, музеи, лев толстой (писатель), ясная поляна (музей), туризм, алексей дюмин, тула

В Туле открылся филиал музея-усадьбы "Ясная Поляна"

11:14 11.06.2021 (обновлено: 11:33 11.06.2021)
 
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской областиВ Туле открылся филиал музея-усадьбы "Ясная Поляна"
В Туле открылся филиал музея-усадьбы Ясная Поляна - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области
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ТУЛА, 11 июн – РИА Новости. В день 100-летия музея-усадьбы Льва Толстого "Ясная Поляна" в Музейном квартале города Тулы открылся его филиал – культурно-выставочный комплекс "Л.Н.Т.", сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"Музейный квартал – это наша гордость, часть масштабного проекта по обновлению исторического центра Тулы. Здесь история гармонично переплетается с современными подходами к музейному делу. Уверен, что филиал музея-усадьбы "Ясная Поляна" будет пользоваться популярностью не только у жителей региона, но и у зарубежных гостей", – сказал на церемонии открытия губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
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В мероприятии приняли участие министр культуры РФ Ольга Любимова и директор музея-усадьбы Екатерина Толстая.
Толстая отметила, что сегодня музею-усадьбе Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" исполняется 100 лет.
"Это очень важный день для музея-усадьбы. И лучшей памяти Льву Николаевичу является то, что сегодня открывается новый филиал. Для нас это очень радостное событие. Мне бы очень хотелось, чтобы этот филиал стал центром гостеприимства, чтобы как можно больше гостей города посетило его", – процитировали в правительстве региона директора музея-усадьбы.
После церемонии открытия гости посетили лавку сувениров "Пьер", выставки "Мой адрес всегда: Тула", "Медицина в Туле и семье Толстых", "Комильфо/не комильфо", осмотрели гостиничные номера, которые расположились на втором этаже филиала музея.
Праздничные мероприятия продолжились в Ясной Поляне. В юбилейной программе –выставка "Первый век музейной эры", торжественное гашение марки, выпущенной к столетию музея, и закладка капсулы времени с посланием будущим поколениям музейщиков 2121 года. Завершит праздничную программу концерт народного артиста Олега Погудина.
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Тульская областьОльга ЛюбимоваНовости культурыМузеиЛев Толстой (писатель)Ясная Поляна (музей)ТуризмАлексей ДюминТула
 
 
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