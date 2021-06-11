https://ria.ru/20210611/muzey-usadby-1736584137.html

В Туле открылся филиал музея-усадьбы "Ясная Поляна"

В Туле открылся филиал музея-усадьбы "Ясная Поляна" - РИА Новости, 11.06.2021

В Туле открылся филиал музея-усадьбы "Ясная Поляна"

В день 100-летия музея-усадьбы Льва Толстого "Ясная Поляна" в Музейном квартале города Тулы открылся его филиал – культурно-выставочный комплекс "Л.Н.Т.",... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T11:14

2021-06-11T11:14

2021-06-11T11:33

ольга любимова

новости культуры

музеи

лев толстой (писатель)

ясная поляна (музей)

туризм

тульская область

алексей дюмин

тула

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736577443_0:57:1000:620_1920x0_80_0_0_764683857d3689988e8509dbb33d0a2a.jpg

ТУЛА, 11 июн – РИА Новости. В день 100-летия музея-усадьбы Льва Толстого "Ясная Поляна" в Музейном квартале города Тулы открылся его филиал – культурно-выставочный комплекс "Л.Н.Т.", сообщил РИА Новости представитель правительства региона."Музейный квартал – это наша гордость, часть масштабного проекта по обновлению исторического центра Тулы. Здесь история гармонично переплетается с современными подходами к музейному делу. Уверен, что филиал музея-усадьбы "Ясная Поляна" будет пользоваться популярностью не только у жителей региона, но и у зарубежных гостей", – сказал на церемонии открытия губернатор Тульской области Алексей Дюмин.В мероприятии приняли участие министр культуры РФ Ольга Любимова и директор музея-усадьбы Екатерина Толстая.Толстая отметила, что сегодня музею-усадьбе Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" исполняется 100 лет. После церемонии открытия гости посетили лавку сувениров "Пьер", выставки "Мой адрес всегда: Тула", "Медицина в Туле и семье Толстых", "Комильфо/не комильфо", осмотрели гостиничные номера, которые расположились на втором этаже филиала музея.Праздничные мероприятия продолжились в Ясной Поляне. В юбилейной программе –выставка "Первый век музейной эры", торжественное гашение марки, выпущенной к столетию музея, и закладка капсулы времени с посланием будущим поколениям музейщиков 2121 года. Завершит праздничную программу концерт народного артиста Олега Погудина.

https://realty.ria.ru/20210603/tula-1735383537.html

https://ria.ru/20210609/muzey-usadba-1736263938.html

тула

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга любимова, новости культуры, музеи, лев толстой (писатель), ясная поляна (музей), туризм, алексей дюмин, тула