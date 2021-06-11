https://ria.ru/20210611/murashko-1736598737.html

Мурашко призвал пересмотреть правила лицензирования медорганизаций

Мурашко призвал пересмотреть правила лицензирования медорганизаций - РИА Новости, 11.06.2021

Мурашко призвал пересмотреть правила лицензирования медорганизаций

Правила лицензирования медицинских организаций России надо пересмотреть, это один из элементов контроля качества оказания медицинской помощи, заявил министр... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T12:17

2021-06-11T12:17

2021-06-11T12:17

россия

лицензирование

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Правила лицензирования медицинских организаций России надо пересмотреть, это один из элементов контроля качества оказания медицинской помощи, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Блок лицензирования, блок доступа организаций к оказанию медицинской помощи также должен быть трансформирован", - сказал Мурашко в рамках парламентских слушаний "Законодательное регулирование здравоохранения РФ".Он отметил, что лицензирование - это один из элементов контроля качества оказания медицинской помощи.

https://ria.ru/20210609/vaktsinatsiya-1736257889.html

россия

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2021

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россия, лицензирование, михаил мурашко, здоровье - общество