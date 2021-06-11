https://ria.ru/20210611/murashko-1736598737.html
Мурашко призвал пересмотреть правила лицензирования медорганизаций
Мурашко призвал пересмотреть правила лицензирования медорганизаций - РИА Новости, 11.06.2021
Мурашко призвал пересмотреть правила лицензирования медорганизаций
Правила лицензирования медицинских организаций России надо пересмотреть, это один из элементов контроля качества оказания медицинской помощи, заявил министр... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T12:17
2021-06-11T12:17
2021-06-11T12:17
россия
лицензирование
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Правила лицензирования медицинских организаций России надо пересмотреть, это один из элементов контроля качества оказания медицинской помощи, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Блок лицензирования, блок доступа организаций к оказанию медицинской помощи также должен быть трансформирован", - сказал Мурашко в рамках парламентских слушаний "Законодательное регулирование здравоохранения РФ".Он отметил, что лицензирование - это один из элементов контроля качества оказания медицинской помощи.
https://ria.ru/20210609/vaktsinatsiya-1736257889.html
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россия, лицензирование, михаил мурашко, здоровье - общество
Мурашко призвал пересмотреть правила лицензирования медорганизаций
Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал пересмотреть правила лицензирования медорганизаций