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Минтруд предложил увеличить размер прожиточного минимума и МРОТ
Минтруд предложил увеличить размер прожиточного минимума и МРОТ - РИА Новости, 11.06.2021
Минтруд предложил увеличить размер прожиточного минимума и МРОТ
В 2022 году прожиточный минимум и минимальная зарплата в России увеличатся, сообщили в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T19:33
2021-06-11T19:33
2021-06-11T20:31
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В 2022 году прожиточный минимум и минимальная зарплата в России увеличатся, сообщили в пресс-службе Минтруда.Как следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов правовых актов, прожиточный минимум на будущий год составит 13 026 рублей для трудоспособного населения, для детей — 11 592 рубля и 10 277 рублей для пенсионеров.В свою очередь, минимальный размер оплаты труда в 2022 году вырастет на 6,4 процента, до 13,6 тысячи рублей.Проект федерального закона, определяющего МРОТ на очередной год, сейчас дорабатывают, затем его вынесут на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.Если раньше прожиточный минимум рассчитывали на основе стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь он зависит от медианного среднедушевого дохода. Эта величина представляет собой уровень, доходы выше и ниже которого имеют по 50 процентов населения страны.Сейчас это соотношение составляет 44,2 процента. Согласно новой методике, его следует пересматривать не реже одного раза в пять лет.Кроме того, в России изменили и способ расчета МРОТ. Он теперь зависит от медианной зарплаты — соотношение должно составлять 42 процента. Причем МРОТ не может падать даже при снижении уровня медианной зарплаты.
https://ria.ru/20210610/zarplata-1736392361.html
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости.
В 2022 году прожиточный минимум и минимальная зарплата в России
увеличатся, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Как следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале
проектов правовых актов, прожиточный минимум на будущий год составит 13 026 рублей для трудоспособного населения, для детей — 11 592 рубля и 10 277 рублей для пенсионеров.
В свою очередь, минимальный размер оплаты труда в 2022 году вырастет на 6,4 процента, до 13,6 тысячи рублей.
Проект федерального закона, определяющего МРОТ на очередной год, сейчас дорабатывают, затем его вынесут на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Если раньше прожиточный минимум рассчитывали на основе стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь он зависит от медианного среднедушевого дохода. Эта величина представляет собой уровень, доходы выше и ниже которого имеют по 50 процентов населения страны.
Сейчас это соотношение составляет 44,2 процента. Согласно новой методике, его следует пересматривать не реже одного раза в пять лет.
Кроме того, в России изменили и способ расчета МРОТ. Он теперь зависит от медианной зарплаты — соотношение должно составлять 42 процента. Причем МРОТ не может падать даже при снижении уровня медианной зарплаты.