https://ria.ru/20210611/mrot-1736691219.html

Минтруд предложил увеличить размер прожиточного минимума и МРОТ

Минтруд предложил увеличить размер прожиточного минимума и МРОТ - РИА Новости, 11.06.2021

Минтруд предложил увеличить размер прожиточного минимума и МРОТ

В 2022 году прожиточный минимум и минимальная зарплата в России увеличатся, сообщили в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T19:33

2021-06-11T19:33

2021-06-11T20:31

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В 2022 году прожиточный минимум и минимальная зарплата в России увеличатся, сообщили в пресс-службе Минтруда.Как следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов правовых актов, прожиточный минимум на будущий год составит 13 026 рублей для трудоспособного населения, для детей — 11 592 рубля и 10 277 рублей для пенсионеров.В свою очередь, минимальный размер оплаты труда в 2022 году вырастет на 6,4 процента, до 13,6 тысячи рублей.Проект федерального закона, определяющего МРОТ на очередной год, сейчас дорабатывают, затем его вынесут на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.Если раньше прожиточный минимум рассчитывали на основе стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь он зависит от медианного среднедушевого дохода. Эта величина представляет собой уровень, доходы выше и ниже которого имеют по 50 процентов населения страны.Сейчас это соотношение составляет 44,2 процента. Согласно новой методике, его следует пересматривать не реже одного раза в пять лет.Кроме того, в России изменили и способ расчета МРОТ. Он теперь зависит от медианной зарплаты — соотношение должно составлять 42 процента. Причем МРОТ не может падать даже при снижении уровня медианной зарплаты.

https://ria.ru/20210610/zarplata-1736392361.html

https://ria.ru/20210527/zarplata-1734413001.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)