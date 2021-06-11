https://ria.ru/20210611/mrot-1736687274.html
Минтруд предложил повысить МРОТ на 6,4% в 2022 году
Минтруд предложил повысить МРОТ на 6,4% в 2022 году - РИА Новости, 11.06.2021
Минтруд предложил повысить МРОТ на 6,4% в 2022 году
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году вырастет на 6,4%, до 13,6 тысячи рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда России. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T19:09
2021-06-11T19:09
2021-06-11T19:31
россия
мрот
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экономика
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году вырастет на 6,4%, до 13,6 тысячи рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда России.Проект федерального закона, определяющего МРОТ на очередной год, дорабатывается и будет вынесен на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, уточнили в министерстве.МРОТ составляет 42% от медианной заработной платы, рассчитываемой Росстатом. Медианная заработная плата – это размер заработной платы, больше и меньше которой получают половина работающих граждан.Согласно данным Росстата, рассказали в Минтруде, медианный доход в 2020 году составил 27 036 рублей, что на 2,5% выше значений 2019 года и на 1,6% выше прогнозных величин. В 2020 году медианная заработная плата сложилась в размере 32 422 рубля, что на 6,4% выше показателей 2019 года."При этом необходимо отметить, что рост минимального размера оплаты труда приводит к росту медианных доходов в последующие периоды. Таким образом рост МРОТ темпами, опережающими прожиточный минимум, будет способствовать росту прожиточного минимума на очередной период", - подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20210610/zarplata-1736392361.html
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россия, мрот, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ на 6,4% в 2022 году
19:09 11.06.2021 (обновлено: 19:31 11.06.2021)
Минтруд предложил повысить МРОТ в 2022 году на 6,4%, до 13,6 тысячи рублей