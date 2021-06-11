https://ria.ru/20210611/moskva-1736658712.html

Собянин предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом

Собянин предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 11.06.2021

Собянин предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в Москве усугубляется, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T17:09

2021-06-11T17:09

2021-06-11T17:28

распространение коронавируса

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве усугубляется, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" мэр столицы Сергей Собянин."Мы видим, что тяжесть заболевания как минимум не улучшается, наоборот, ухудшается, у нас достаточно много москвичей лежит в реанимации на ИВЛ. Опасность реальная, она высокая, большая", — заявил он.По его словам, наступление весеннего пика пандемии ожидалось в апреле-мае, как это было в прошлом году, но он сдвинулся на июнь-июль.Собянин призвал жителей города соблюдать требования Роспотребнадзора, которые призваны помешать распространению инфекции. Он добавил, что контроль за выполнением этих мер усилят, однако новые ограничения вводить не будут.Мэр отметил, что почти половина москвичей уже получили иммунитет, либо переболев, либо сделав прививку.За минувшие сути в столице выявили 5853 новых случая COVID-19, госпитализировали 1377 человек, скончались 60 пациентов.За все время пандемии коронавирусной инфекцией переболели более 1,22 миллиона москвичей. Жертвами болезни стали 20771 человек, выздоровели около 1,09 миллиона.Ранее Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в столице остаётся сложной, сейчас пациентами с коронавирусом занято около 10 тысяч коек. Как сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в ближайшее время количество коек для больных коронавирусом с 12,5 тысячи увеличат до более 14 тысяч, ученые связывают рост заболеваемости с несоблюдением санитарно-эпидемиологических требований.В свою очередь начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что со среды в Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах транспорте и контроль за соблюдением антиковидных мер в организациях. Штраф за отсутствие маски или перчаток в общественном месте составляет четыре тысячи рублей, в транспорте — пять тысяч.

https://ria.ru/20210611/ekonomika-1736652274.html

https://ria.ru/20210611/koronavirus-1736586176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество