https://ria.ru/20210611/moschi-1736633020.html

В РПЦ рассказали, зачем стоять в очереди к мощам святых

В РПЦ рассказали, зачем стоять в очереди к мощам святых - РИА Новости, 11.06.2021

В РПЦ рассказали, зачем стоять в очереди к мощам святых

Для человека, живущего в "быстром мире" и привыкшего в виртуализации всех сфер жизни, отстоять очередь, чтобы поклониться мощам святых, – это личный подвиг,... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T14:58

2021-06-11T14:58

2021-06-11T15:44

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религия

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вахтанг кипшидзе

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московская патриархия

москва

переславль-залесский

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Для человека, живущего в "быстром мире" и привыкшего в виртуализации всех сфер жизни, отстоять очередь, чтобы поклониться мощам святых, – это личный подвиг, считают в Русской православный церкви (РПЦ)."Онлайн-принесение мощей звучит несколько странно. Конечно, это и раньше у нас было, еще до начала эпидемии коронавируса, трансляции богослужений ведутся в праздники. Но принесение мощей предполагает некий личный подвиг людей, которые придут, выстоят очередь. <...> Для людей, привыкших к быстрому миру, выстоять очередь – это некий малый подвиг. Онлайн-трансляция богослужения – вспомогательное средство, оно не может заменить присутствие человека в храме", - сказал на пресс-конференции заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва.Он подчеркнул, что "принесение мощей – это всегда радость и возможность прикоснуться к святыне". "Конечно, святому можно молиться и в отсутствие его мощей, и при искренней вере он будет отвечать на нашу молитву, но Богу было угодно, что святые являют людям свою поддержку особенным образом через свои мощи", - сказал священнослужитель.Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что, отвечая на вызовы, вызванные коронавирусной инфекцией, нередко приходится слышать, что все что возможно нужно виртуализировать, включая духовную деятельность."Я считаю, что это очень сомнительная идея, не все можно перевести в режим двоичных кодов. Религиозная жизнь не вмещается в электронный формат. Вместо того, чтобы искать всевозможные способы виртуализации того, что не виртуализируется, мы могли бы сконцентрироваться на том, чтобы соблюсти все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы", - сказал Кипшидзе.Ранее сообщалось, что 12 июня мощи благоверного князя Александра Невского будут выставлены в московском храме Христа Спасителя и в этот же день после крестного хода, в котором примет участие только духовенство, их привезут в Переславль-Залесский.Патриарх Кирилл в феврале объявил 2021 год годом Александра Невского. Соответствующий указ президента РФ был издан в 2014 году. Всего в юбилейном году церковь планирует провести порядка 800 различных мероприятий, в храмах и монастырях епархий пройдут праздничные богослужения и крестные ходы.

https://ria.ru/20210611/moschi-1736609007.html

https://ria.ru/20210609/khod-1736283244.html

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переславль-залесский

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религия, россия, вахтанг кипшидзе, александр невский, русская православная церковь, московская патриархия, москва, переславль-залесский