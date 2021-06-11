https://ria.ru/20210611/mironov-1736613697.html

Миронов оценил идею цифрового портфолио школьника

Миронов оценил идею цифрового портфолио школьника - РИА Новости, 11.06.2021

Миронов оценил идею цифрового портфолио школьника

Цифровой профиль ребенка – сомнительная затея, он может создать негативный "информационный шлейф", который потом будет тянуться за человеком всю жизнь, считает... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T13:26

2021-06-11T13:26

2021-06-11T13:36

сергей миронов

справедливая россия

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Цифровой профиль ребенка – сомнительная затея, он может создать негативный "информационный шлейф", который потом будет тянуться за человеком всю жизнь, считает лидер думской фракции "Справедливой России" Сергей Миронов."Очередной сомнительной затеей Минпросвещения считаю намерение ведомства провести эксперимент по внедрению цифрового профиля учащегося, который будут регистрировать при зачислении ребенка в детский сад или первый класс… Предполагается, что в этой базе будут фиксировать все достижения, а значит, и проступки "объекта". Возникает вопрос, на который пока нет ответа: кому и зачем это нужно, на что потратят бюджетные средства? Чтобы юный гражданин сызмальства привыкал, что за ним следит "большой брат"?" - написал политик в своем Telegram-канале.Как полагает Миронов, сбор личных сведений об учениках может навредить им в будущем."Если серьезно, то накопление подобных сведений не только бессмысленно, но и вредно: люди меняются, тем более в детстве, меняются пристрастия и установки, двоечники становятся отличниками, хулиганы берутся за ум и наоборот. А тут предлагается создать досье, которое будет формировать репутацию личности, своего рода информационный шлейф, который потом будет тянуться за гражданином всю его жизнь", - заключил депутат.Не для всех, а по желаниюРанее Минпросвещения предложило создать цифровой профиль учащегося, где будут фиксировать достижения учеников и их успехи во время учебного процесса. На официальном сайте ведомства сообщается, что подобная "копилка достижений" уже существует, однако, данные о достижениях ребенка слишком разрозненные и не позволяют увидеть общую картину успехов ученика.Как сообщили в Минпросвещения, "сейчас обсуждается создание подобного сервиса с соответствующей защитой данных и с широким набором удобных функций". Любые данные в портфолио "должны быть верифицированы, размещены исключительно с согласия ребёнка и семьи, доступны только определённому количеству организаций (например, вузам)", при этос "все данные должны быть деперсонифицированы, поэтому первостепенное значение уделяется именно вопросам защиты персональных данных", написано на официальном сайте Минпросвещения.Как заявлял директор департамента цифровой трансформации и больших данных Павел Кузьмин, Минпросвещения не планирует вводить обязательное цифровое портфолио для всех школьников - решать, заводить или нет такое портфолио, будут родители. Глава департамента также добавил, что портфолио станет аналогом папки с достижениями ребёнка, будет собирать положительную информацию, а не "чёрные метки".

https://sn.ria.ru/20210609/portfolio-1736263636.html

https://ria.ru/20210601/russkiy-1735130069.html

https://sn.ria.ru/20210526/kravtsov-1734274862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей миронов, справедливая россия, общество