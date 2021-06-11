https://ria.ru/20210611/minimum-1736686616.html

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11950 рублей

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11950 рублей - РИА Новости, 11.06.2021

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11950 рублей

Прожиточный минимум в 2022 году составит 11 950 рублей, соответствующий проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщили... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T19:06

2021-06-11T19:06

2021-06-11T19:30

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735326386_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_4ca0be7269543315cc90c4534301b3f1.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Прожиточный минимум в 2022 году составит 11 950 рублей, соответствующий проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда."Прожиточный минимум на будущий год составит 11 950 рублей, для трудоспособного населения – 13 026 рублей, для детей – 11 592 рубля, а для пенсионеров – 10 277 рублей. Проект определяющего прожиточный минимум постановления правительства в соответствии с действующим законодательством размещен на портале regulation.gov.ru", - заявили в министерстве.Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум определяются как соотношение с медианной заработной платой и медианным среднедушевым доходом.Прожиточный минимум составляет 44,2% от медианного среднедушевого дохода, рассчитываемого Росстатом. Медианный среднедушевой доход – это величина, доходы больше и меньше которой имеет половина населения страны.Согласно данным Росстата, рассказали в Минтруде, медианный доход в 2020 году составил 27 036 рублей, что на 2,5% выше значений 2019 года и на 1,6% выше прогнозных величин. В 2020 году медианная заработная плата сложилась в размере 32 422 рубля, что на 6,4% выше показателей 2019 года."При этом необходимо отметить, что рост минимального размера оплаты труда приводит к росту медианных доходов в последующие периоды. Таким образом рост МРОТ темпами, опережающими прожиточный минимум, будет способствовать росту прожиточного минимума на очередной период", - подчеркнули в министерстве.Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер поддержки и государственной социальной помощи. При этом при расчете размеров пособий и выплат для оценки нуждаемости конкретной семьи и определения размеров выплат используется региональный прожиточный минимум.

https://ria.ru/20210430/mintrud-1730761697.html

https://ria.ru/20210604/vyplaty-1735533035.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика