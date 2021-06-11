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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11950 рублей
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11950 рублей - РИА Новости, 11.06.2021
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11950 рублей
Прожиточный минимум в 2022 году составит 11 950 рублей, соответствующий проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщили... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T19:06
2021-06-11T19:30
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Прожиточный минимум в 2022 году составит 11 950 рублей, соответствующий проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда."Прожиточный минимум на будущий год составит 11 950 рублей, для трудоспособного населения – 13 026 рублей, для детей – 11 592 рубля, а для пенсионеров – 10 277 рублей. Проект определяющего прожиточный минимум постановления правительства в соответствии с действующим законодательством размещен на портале regulation.gov.ru", - заявили в министерстве.Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум определяются как соотношение с медианной заработной платой и медианным среднедушевым доходом.Прожиточный минимум составляет 44,2% от медианного среднедушевого дохода, рассчитываемого Росстатом. Медианный среднедушевой доход – это величина, доходы больше и меньше которой имеет половина населения страны.Согласно данным Росстата, рассказали в Минтруде, медианный доход в 2020 году составил 27 036 рублей, что на 2,5% выше значений 2019 года и на 1,6% выше прогнозных величин. В 2020 году медианная заработная плата сложилась в размере 32 422 рубля, что на 6,4% выше показателей 2019 года."При этом необходимо отметить, что рост минимального размера оплаты труда приводит к росту медианных доходов в последующие периоды. Таким образом рост МРОТ темпами, опережающими прожиточный минимум, будет способствовать росту прожиточного минимума на очередной период", - подчеркнули в министерстве.Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер поддержки и государственной социальной помощи. При этом при расчете размеров пособий и выплат для оценки нуждаемости конкретной семьи и определения размеров выплат используется региональный прожиточный минимум.
https://ria.ru/20210430/mintrud-1730761697.html
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11950 рублей
19:06 11.06.2021 (обновлено: 19:30 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПокупатели в торговом зале магазина
Покупатели в торговом зале магазина - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11950 рублей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Прожиточный минимум в 2022 году составит 11 950 рублей, соответствующий проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
"Прожиточный минимум на будущий год составит 11 950 рублей, для трудоспособного населения – 13 026 рублей, для детей – 11 592 рубля, а для пенсионеров – 10 277 рублей. Проект определяющего прожиточный минимум постановления правительства в соответствии с действующим законодательством размещен на портале regulation.gov.ru", - заявили в министерстве.
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Минтруд предложил схему расчета прожиточного минимума в регионах
Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум определяются как соотношение с медианной заработной платой и медианным среднедушевым доходом.
Прожиточный минимум составляет 44,2% от медианного среднедушевого дохода, рассчитываемого Росстатом. Медианный среднедушевой доход – это величина, доходы больше и меньше которой имеет половина населения страны.
Согласно данным Росстата, рассказали в Минтруде, медианный доход в 2020 году составил 27 036 рублей, что на 2,5% выше значений 2019 года и на 1,6% выше прогнозных величин. В 2020 году медианная заработная плата сложилась в размере 32 422 рубля, что на 6,4% выше показателей 2019 года.
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"При этом необходимо отметить, что рост минимального размера оплаты труда приводит к росту медианных доходов в последующие периоды. Таким образом рост МРОТ темпами, опережающими прожиточный минимум, будет способствовать росту прожиточного минимума на очередной период", - подчеркнули в министерстве.
Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер поддержки и государственной социальной помощи. При этом при расчете размеров пособий и выплат для оценки нуждаемости конкретной семьи и определения размеров выплат используется региональный прожиточный минимум.
 
РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
 
 
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