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Медиков, проводивших операцию во время пожара в Благовещенске, наградят
Медиков, проводивших операцию во время пожара в Благовещенске, наградят - РИА Новости, 11.06.2021
Медиков, проводивших операцию во время пожара в Благовещенске, наградят
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медиков, которые вели операцию в Благовещенске во время пожара в клинике, соответствующий документ... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T22:53
2021-06-11T22:53
георгий кондратьев
владимир путин
благовещенск
общество
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медиков, которые вели операцию в Благовещенске во время пожара в клинике, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.В Благовещенске 2 апреля горела в клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, никто не пострадал. Во время тушения здания, несмотря на ЧП, медики оперировали пациента. Операция – аортокоронарное шунтирование – завершилась успешно.Как говорится в указе президента, медики награждены за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях.Главный врач Александр Коротких, заведующий отделением Виктор Никитин, врачи Георгий Кондратов, Валентин Филатов, Александр Филиппов и Станислав Фукс награждены орденом Пирогова, а медсестры Елена Андриевская, Надежда Науршина и Анжелика Хорсак, а также санитарка Ирина Хангана – медалью Луки Крымского.
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георгий кондратьев, владимир путин, благовещенск, общество
Медиков, проводивших операцию во время пожара в Благовещенске, наградят
22:53 11.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПожар в кардиохирургическом центре в Благовещенске
Пожар в кардиохирургическом центре в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Путин подписал указ о награждении медиков, проводивших операцию во время пожара в Благовещенске

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медиков, которые вели операцию в Благовещенске во время пожара в клинике, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
В Благовещенске 2 апреля горела в клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, никто не пострадал. Во время тушения здания, несмотря на ЧП, медики оперировали пациента. Операция – аортокоронарное шунтирование – завершилась успешно.
Как говорится в указе президента, медики награждены за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях.
Главный врач Александр Коротких, заведующий отделением Виктор Никитин, врачи Георгий Кондратов, Валентин Филатов, Александр Филиппов и Станислав Фукс награждены орденом Пирогова, а медсестры Елена Андриевская, Надежда Науршина и Анжелика Хорсак, а также санитарка Ирина Хангана – медалью Луки Крымского.
Сотрудники лаборатории Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
Вчера, 22:30
Сотрудников Центра Чумакова наградят орденами Пирогова и Почета
 
Георгий КондратьевВладимир ПутинБлаговещенскОбщество
 
 
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