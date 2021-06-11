https://ria.ru/20210611/mediki-1736706331.html
Медиков, проводивших операцию во время пожара в Благовещенске, наградят
Медиков, проводивших операцию во время пожара в Благовещенске, наградят - РИА Новости, 11.06.2021
Медиков, проводивших операцию во время пожара в Благовещенске, наградят
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медиков, которые вели операцию в Благовещенске во время пожара в клинике, соответствующий документ... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T22:53
2021-06-11T22:53
2021-06-11T22:53
георгий кондратьев
владимир путин
благовещенск
общество
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медиков, которые вели операцию в Благовещенске во время пожара в клинике, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.В Благовещенске 2 апреля горела в клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, никто не пострадал. Во время тушения здания, несмотря на ЧП, медики оперировали пациента. Операция – аортокоронарное шунтирование – завершилась успешно.Как говорится в указе президента, медики награждены за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях.Главный врач Александр Коротких, заведующий отделением Виктор Никитин, врачи Георгий Кондратов, Валентин Филатов, Александр Филиппов и Станислав Фукс награждены орденом Пирогова, а медсестры Елена Андриевская, Надежда Науршина и Анжелика Хорсак, а также санитарка Ирина Хангана – медалью Луки Крымского.
https://ria.ru/20210611/nagrazhdenie-1736704790.html
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георгий кондратьев, владимир путин, благовещенск, общество
Медиков, проводивших операцию во время пожара в Благовещенске, наградят
Путин подписал указ о награждении медиков, проводивших операцию во время пожара в Благовещенске