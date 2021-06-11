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В ГД прокомментировали запрет на суррогатное материнство для иностранцев
В ГД прокомментировали запрет на суррогатное материнство для иностранцев - РИА Новости, 11.06.2021
В ГД прокомментировали запрет на суррогатное материнство для иностранцев
Предложенный законодателями запрет на использование суррогатного материнства в РФ иностранцами является вынужденной мерой из-за невозможности защитить права... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T14:22
2021-06-11T15:03
маргарита павлова (политик)
василий пискарев
петр толстой
госдума рф
общество
россия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Предложенный законодателями запрет на использование суррогатного материнства в РФ иностранцами является вынужденной мерой из-за невозможности защитить права ребенка после его вывоза за рубеж, заявил один из авторов проекта, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым, и сенатор Маргарита Павлова в пятницу внесли в нижнюю палату парламента законопроект о введении запрета для иностранцев использовать услуги суррогатного материнства в России."Данный запрет - вынужденная мера, обусловленная невозможностью отследить судьбу ребенка и защитить его права после вывоза за рубеж, так как по факту своего рождения в нашей стране он не приобретает российского гражданства", - сказал Пискарев, заявление которого распространила его пресс-служба.Политик добавил, что сегодня невозможно проверить потенциальных родителей на факт совершения преступлений, в том числе против несовершеннолетних, тогда как из-за рубежа поступает большое количество сообщений о детях, подвергшихся насилию."К сожалению, принимая сегодня в России потенциальных родителей такого ребенка, мы не имеем возможности ни проверить их на наличие судимости за преступления против несовершеннолетних, ни убедиться в их добрых намерениях. А сообщений о незавидной судьбе детей, рожденных суррогатными матерями, попавших в сексуальное рабство или просто подвергающихся издевательствам, из-за рубежа поступает немало", - сказал Пискарев.Законопроект предусматривает обязательное получение ребенком российского гражданства, если он родился или был выношен суррогатной матерью на территории РФ, так государство сможет взять детей под свою защиту, отметил депутат."Мы понимаем, что какое-то количество договоров о суррогатном материнстве с иностранцами к моменту принятия закона будет действовать, поэтому предусмотрели, что этих детей государство возьмет под свою защиту, предоставив им гражданство России, и отследит их дальнейшую судьбу", - заявил Пискарев.
https://ria.ru/20210518/rpts-1732871360.html
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маргарита павлова (политик), василий пискарев, петр толстой, госдума рф, общество, россия
В ГД прокомментировали запрет на суррогатное материнство для иностранцев
14:22 11.06.2021 (обновлено: 15:03 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Депутат ГД Пискарев назвал запрет на суррогатное материнство для иностранцев вынужденной мерой

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Предложенный законодателями запрет на использование суррогатного материнства в РФ иностранцами является вынужденной мерой из-за невозможности защитить права ребенка после его вывоза за рубеж, заявил один из авторов проекта, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым, и сенатор Маргарита Павлова в пятницу внесли в нижнюю палату парламента законопроект о введении запрета для иностранцев использовать услуги суррогатного материнства в России.
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"Данный запрет - вынужденная мера, обусловленная невозможностью отследить судьбу ребенка и защитить его права после вывоза за рубеж, так как по факту своего рождения в нашей стране он не приобретает российского гражданства", - сказал Пискарев, заявление которого распространила его пресс-служба.
Политик добавил, что сегодня невозможно проверить потенциальных родителей на факт совершения преступлений, в том числе против несовершеннолетних, тогда как из-за рубежа поступает большое количество сообщений о детях, подвергшихся насилию.
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"К сожалению, принимая сегодня в России потенциальных родителей такого ребенка, мы не имеем возможности ни проверить их на наличие судимости за преступления против несовершеннолетних, ни убедиться в их добрых намерениях. А сообщений о незавидной судьбе детей, рожденных суррогатными матерями, попавших в сексуальное рабство или просто подвергающихся издевательствам, из-за рубежа поступает немало", - сказал Пискарев.
Законопроект предусматривает обязательное получение ребенком российского гражданства, если он родился или был выношен суррогатной матерью на территории РФ, так государство сможет взять детей под свою защиту, отметил депутат.
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"Мы понимаем, что какое-то количество договоров о суррогатном материнстве с иностранцами к моменту принятия закона будет действовать, поэтому предусмотрели, что этих детей государство возьмет под свою защиту, предоставив им гражданство России, и отследит их дальнейшую судьбу", - заявил Пискарев.
 
Маргарита Павлова (политик)Василий ПискаревПетр ТолстойГосдума РФОбществоРоссия
 
 
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