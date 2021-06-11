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Путин подписал закон о штрафах за нарушения при маркировке лекарств
Путин подписал закон о штрафах за нарушения при маркировке лекарств - РИА Новости, 11.06.2021
Путин подписал закон о штрафах за нарушения при маркировке лекарств
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушения при обязательной маркировке лекарств, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T16:53
2021-06-11T16:53
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушения при обязательной маркировке лекарств, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ вводит штраф за производство или продажу лекарственных препаратов для медицинского применения без средств идентификации или с нарушением порядка их нанесения, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния: санкция для должностных лиц составит от 5 до 10 тысяч рублей с конфискацией предметов правонарушения; для юрлиц – от 50 до 100 тысяч с конфискацией предметов правонарушения.Аналогичные санкции предусмотрены за ввод в оборот немаркированных товаров (за исключением лекарственных препаратов для медицинского применения), подлежащих обязательной маркировке.В частности, закон предусматривает штраф за ввод в оборот табачных изделий без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, а также с нарушением установленного порядка соответствующей маркировки и (или) нанесения информации, для должностных лиц в размере от 10 до 15 тысяч рублей с конфискацией товара; для юридических лиц – от 100 до 150 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.Кроме того, за непредоставление сведений и нарушение порядка и сроков их предоставления, предусмотренных правилами маркировки товаров, подлежащих обязательной маркировке, а также предоставление неполных или недостоверных сведений штраф для должностных лиц составит от 1 до 10 тысяч рублей, для юрлиц – от 50 до 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210610/lekarstva-1736455800.html
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россия, владимир путин, общество
Путин подписал закон о штрафах за нарушения при маркировке лекарств
16:53 11.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник аптеки
Сотрудник аптеки - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

Путин подписал закон о штрафах за нарушения при обязательной маркировке лекарств

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушения при обязательной маркировке лекарств, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ вводит штраф за производство или продажу лекарственных препаратов для медицинского применения без средств идентификации или с нарушением порядка их нанесения, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния: санкция для должностных лиц составит от 5 до 10 тысяч рублей с конфискацией предметов правонарушения; для юрлиц – от 50 до 100 тысяч с конфискацией предметов правонарушения.
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Аналогичные санкции предусмотрены за ввод в оборот немаркированных товаров (за исключением лекарственных препаратов для медицинского применения), подлежащих обязательной маркировке.
В частности, закон предусматривает штраф за ввод в оборот табачных изделий без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, а также с нарушением установленного порядка соответствующей маркировки и (или) нанесения информации, для должностных лиц в размере от 10 до 15 тысяч рублей с конфискацией товара; для юридических лиц – от 100 до 150 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.
Кроме того, за непредоставление сведений и нарушение порядка и сроков их предоставления, предусмотренных правилами маркировки товаров, подлежащих обязательной маркировке, а также предоставление неполных или недостоверных сведений штраф для должностных лиц составит от 1 до 10 тысяч рублей, для юрлиц – от 50 до 100 тысяч рублей.
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