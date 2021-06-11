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Мурашко рассказал о работе фонда "Круг добра"
Мурашко рассказал о работе фонда "Круг добра" - РИА Новости, 11.06.2021
Мурашко рассказал о работе фонда "Круг добра"
Фонд "Круг добра" сформировал блоки лекарственной терапии и закупает медикаменты для детей с 14 заболеваниями, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T12:35
2021-06-11T12:35
фонд "круг добра"
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Фонд "Круг добра" сформировал блоки лекарственной терапии и закупает медикаменты для детей с 14 заболеваниями, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Председателем совета назначена замминистра здравоохранения Наталья Хорова.Сообщалось, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения.В конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении "Кругу добра" более 10 миллиардов рублей на лекарства для тяжелобольных детей.
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фонд "круг добра", россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
Мурашко рассказал о работе фонда "Круг добра"
12:35 11.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Глава Минздрава сообщил, что фонд "Круг добра" закупает лекарства для детей с 14 заболеваниями

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Фонд "Круг добра" сформировал блоки лекарственной терапии и закупает медикаменты для детей с 14 заболеваниями, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня уже сформированы по 14 заболеваниям блоки лекарственной терапии, и закупка проходит. Это большой шаг в обеспечении наших маленьких пациентов", - сказал министр в рамках парламентских слушаний "Законодательное регулирование здравоохранения РФ".
Указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Председателем совета назначена замминистра здравоохранения Наталья Хорова.
Сообщалось, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения.
В конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении "Кругу добра" более 10 миллиардов рублей на лекарства для тяжелобольных детей.
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 12:12
Правительство утвердило состав совета фонда "Круг добра"
 
Фонд "Круг добра"РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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