https://ria.ru/20210611/lekarstva-1736601619.html

Мурашко рассказал о работе фонда "Круг добра"

Мурашко рассказал о работе фонда "Круг добра" - РИА Новости, 11.06.2021

Мурашко рассказал о работе фонда "Круг добра"

Фонд "Круг добра" сформировал блоки лекарственной терапии и закупает медикаменты для детей с 14 заболеваниями, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T12:35

2021-06-11T12:35

2021-06-11T12:35

фонд "круг добра"

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Фонд "Круг добра" сформировал блоки лекарственной терапии и закупает медикаменты для детей с 14 заболеваниями, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Председателем совета назначена замминистра здравоохранения Наталья Хорова.Сообщалось, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения.В конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении "Кругу добра" более 10 миллиардов рублей на лекарства для тяжелобольных детей.

https://ria.ru/20210524/fond-1733621810.html

россия

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2021

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фонд "круг добра", россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество