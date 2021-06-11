Мурашко рассказал о работе фонда "Круг добра"
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021
Глава Минздрава сообщил, что фонд "Круг добра" закупает лекарства для детей с 14 заболеваниями
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Фонд "Круг добра" сформировал блоки лекарственной терапии и закупает медикаменты для детей с 14 заболеваниями, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня уже сформированы по 14 заболеваниям блоки лекарственной терапии, и закупка проходит. Это большой шаг в обеспечении наших маленьких пациентов", - сказал министр в рамках парламентских слушаний "Законодательное регулирование здравоохранения РФ".
Указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Председателем совета назначена замминистра здравоохранения Наталья Хорова.
Сообщалось, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения.
В конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении "Кругу добра" более 10 миллиардов рублей на лекарства для тяжелобольных детей.