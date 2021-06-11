https://ria.ru/20210611/lastochka-1736701579.html

Между Самарой и Тольятти начал курсировать электропоезд "Ласточка"

Между Самарой и Тольятти начал курсировать электропоезд "Ласточка" - РИА Новости, 11.06.2021

Между Самарой и Тольятти начал курсировать электропоезд "Ласточка"

Скорый электропоезд "Ласточка" в пятницу начал курсировать между Самарой и Тольятти, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T21:45

2021-06-11T21:45

2021-06-11T21:45

курумоч (аэропорт)

куйбышевская железная дорога

ржд

дмитрий азаров

новокуйбышевск

самара

самарская область

тольятти

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152264/99/1522649998_0:117:3068:1843_1920x0_80_0_0_81c532191dd3745d1f1aaa33d5be9e0c.jpg

САМАРА, 11 июн - РИА Новости. Скорый электропоезд "Ласточка" в пятницу начал курсировать между Самарой и Тольятти, сообщила пресс-служба правительства региона."Одиннадцатого июня, в пятницу, в первый рейс по маршруту "Самара — Жигулевское море" отправился скорый электропоезд "Ласточка". Старт регулярным скоростным перевозкам между центрами Самарско-Тольяттинской агломерации дали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и начальник Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО "РЖД" Вячеслав Дмитриев", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в летний период ежедневно на маршруте будет курсировать шесть пар скорых пригородных электропоездов, время в пути составит 1 час 25 минут. На маршруте следования предусмотрено четыре остановки: Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная.Отмечается, что современные вагоны электропоезда оснащены системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, системами видеонаблюдения и информационными табло. В каждом составе предусмотрено 416 мест для пассажиров, есть специальные места для маломобильных граждан."Сегодня праздник для двух с половиной миллионов жителей Самарской области. Это действительно первая "ласточка" — наш первый шаг к скоростному железнодорожному сообщению между Самарой и Тольятти. Мы имеем перспективы, технико-экономически обоснованные планы и предложения по соединению Новокуйбышевска, Самары, аэропорта "Курумоч" и Тольятти скоростной железнодорожной линией. Конечно, впереди большая работа по проектированию, по защите проекта, по воплощению его в жизнь, но я уверен, что все у нас получится. Благодарю руководство АО "РЖД", лично Олега Валентиновича Белозерова, с которым мы, буквально однажды проговорив важность этого направления для крупнейшей нестоличной агломерации в стране, дальше в спокойном, но оперативном режиме проект реализовали", - цитирует Азарова пресс-служба."Это, безусловно, знаковое событие. Важно не только то, что мы объединяем скоростным сообщением города Самарско-Тольтяттинской агломерации, но также и то, что это инновационный подвижной состав, развивающий скорость до 160 километров в час. Это первый шаг в направлении внедрения инновационной техники, создания новых рабочих мест, нового качества инфраструктуры. Я очень благодарен вам, Дмитрий Игоревич, за то, что вы лично занимаетесь этим проектом. Без вашей поддержки этого проекта бы не было", - приводит слова Дмитриева пресс-служба.

https://ria.ru/20210430/lastochka-1730728430.html

https://ria.ru/20210605/pmef-1735788186.html

новокуйбышевск

самара

самарская область

тольятти

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курумоч (аэропорт), куйбышевская железная дорога, ржд, дмитрий азаров, новокуйбышевск, самара, самарская область, тольятти, общество