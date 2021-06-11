https://ria.ru/20210611/lastochka-1736701579.html
Между Самарой и Тольятти начал курсировать электропоезд "Ласточка"
Между Самарой и Тольятти начал курсировать электропоезд "Ласточка" - РИА Новости, 11.06.2021
Между Самарой и Тольятти начал курсировать электропоезд "Ласточка"
Скорый электропоезд "Ласточка" в пятницу начал курсировать между Самарой и Тольятти, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T21:45
2021-06-11T21:45
2021-06-11T21:45
курумоч (аэропорт)
куйбышевская железная дорога
ржд
дмитрий азаров
новокуйбышевск
самара
самарская область
тольятти
общество
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САМАРА, 11 июн - РИА Новости. Скорый электропоезд "Ласточка" в пятницу начал курсировать между Самарой и Тольятти, сообщила пресс-служба правительства региона."Одиннадцатого июня, в пятницу, в первый рейс по маршруту "Самара — Жигулевское море" отправился скорый электропоезд "Ласточка". Старт регулярным скоростным перевозкам между центрами Самарско-Тольяттинской агломерации дали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и начальник Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО "РЖД" Вячеслав Дмитриев", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в летний период ежедневно на маршруте будет курсировать шесть пар скорых пригородных электропоездов, время в пути составит 1 час 25 минут. На маршруте следования предусмотрено четыре остановки: Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная.Отмечается, что современные вагоны электропоезда оснащены системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, системами видеонаблюдения и информационными табло. В каждом составе предусмотрено 416 мест для пассажиров, есть специальные места для маломобильных граждан."Сегодня праздник для двух с половиной миллионов жителей Самарской области. Это действительно первая "ласточка" — наш первый шаг к скоростному железнодорожному сообщению между Самарой и Тольятти. Мы имеем перспективы, технико-экономически обоснованные планы и предложения по соединению Новокуйбышевска, Самары, аэропорта "Курумоч" и Тольятти скоростной железнодорожной линией. Конечно, впереди большая работа по проектированию, по защите проекта, по воплощению его в жизнь, но я уверен, что все у нас получится. Благодарю руководство АО "РЖД", лично Олега Валентиновича Белозерова, с которым мы, буквально однажды проговорив важность этого направления для крупнейшей нестоличной агломерации в стране, дальше в спокойном, но оперативном режиме проект реализовали", - цитирует Азарова пресс-служба."Это, безусловно, знаковое событие. Важно не только то, что мы объединяем скоростным сообщением города Самарско-Тольтяттинской агломерации, но также и то, что это инновационный подвижной состав, развивающий скорость до 160 километров в час. Это первый шаг в направлении внедрения инновационной техники, создания новых рабочих мест, нового качества инфраструктуры. Я очень благодарен вам, Дмитрий Игоревич, за то, что вы лично занимаетесь этим проектом. Без вашей поддержки этого проекта бы не было", - приводит слова Дмитриева пресс-служба.
https://ria.ru/20210430/lastochka-1730728430.html
https://ria.ru/20210605/pmef-1735788186.html
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курумоч (аэропорт), куйбышевская железная дорога, ржд, дмитрий азаров, новокуйбышевск, самара, самарская область, тольятти, общество
Между Самарой и Тольятти начал курсировать электропоезд "Ласточка"
Между Самарой и Тольятти начал курсировать скорый электропоезд "Ласточка"
САМАРА, 11 июн - РИА Новости.
Скорый электропоезд "Ласточка" в пятницу начал курсировать между Самарой
и Тольятти
, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Одиннадцатого июня, в пятницу, в первый рейс по маршруту "Самара — Жигулевское море" отправился скорый электропоезд "Ласточка". Старт регулярным скоростным перевозкам между центрами Самарско-Тольяттинской агломерации дали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и начальник Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО "РЖД" Вячеслав Дмитриев", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в летний период ежедневно на маршруте будет курсировать шесть пар скорых пригородных электропоездов, время в пути составит 1 час 25 минут. На маршруте следования предусмотрено четыре остановки: Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная.
Отмечается, что современные вагоны электропоезда оснащены системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, системами видеонаблюдения и информационными табло. В каждом составе предусмотрено 416 мест для пассажиров, есть специальные места для маломобильных граждан.
"Сегодня праздник для двух с половиной миллионов жителей Самарской области
. Это действительно первая "ласточка" — наш первый шаг к скоростному железнодорожному сообщению между Самарой и Тольятти. Мы имеем перспективы, технико-экономически обоснованные планы и предложения по соединению Новокуйбышевска
, Самары, аэропорта "Курумоч
" и Тольятти скоростной железнодорожной линией. Конечно, впереди большая работа по проектированию, по защите проекта, по воплощению его в жизнь, но я уверен, что все у нас получится. Благодарю руководство АО "РЖД", лично Олега Валентиновича Белозерова, с которым мы, буквально однажды проговорив важность этого направления для крупнейшей нестоличной агломерации в стране, дальше в спокойном, но оперативном режиме проект реализовали", - цитирует Азарова пресс-служба.
"Это, безусловно, знаковое событие. Важно не только то, что мы объединяем скоростным сообщением города Самарско-Тольтяттинской агломерации, но также и то, что это инновационный подвижной состав, развивающий скорость до 160 километров в час. Это первый шаг в направлении внедрения инновационной техники, создания новых рабочих мест, нового качества инфраструктуры. Я очень благодарен вам, Дмитрий Игоревич, за то, что вы лично занимаетесь этим проектом. Без вашей поддержки этого проекта бы не было", - приводит слова Дмитриева пресс-служба.