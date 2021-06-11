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Акциониста Крисевича увезли на медосвидетельствование
Акциониста Крисевича увезли на медосвидетельствование - РИА Новости, 11.06.2021
Акциониста Крисевича увезли на медосвидетельствование
Акциониста Павла Крисевича и задержанную с ним журналистку Веронику Самусик увезли из отдела полиции для медицинского освидетельствования, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T18:50
2021-06-11T18:50
2021-06-11T21:10
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Акциониста Павла Крисевича и задержанную с ним журналистку Веронику Самусик увезли из отдела полиции для медицинского освидетельствования, сообщил РИА Новости его адвокат Мансур Гильманов.Ранее столичный главк МВД сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве. Крисевич на Красной площади произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия, а один сымитировал в себя."Павла и Веронику увезли из полиции на медосвидетельствование. Хотят проверить на наличие алкоголя в крови, а также на наличие травм. Нам до сих пор не говорили ничего об уголовном деле", - сказала Гильманов.Он добавил, что не видит в действиях доверителя состава преступления по статье о хулиганстве.Крисевич получил определенную известность в минувшем ноябре после акции у здания ФСБ РФ: он поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие Христа. Тогда его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции.В конце января его задержали во время другой акции: на Старом Арбате он забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и начал выкрикивать политические лозунги. За неподчинение полиции он получил 14 суток ареста.Еще один административный срок, 10 суток ареста, художник получил в начале мая за несогласованную выставку картин в Петербурге, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.
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Обстановка на Красной площади после задержания акциониста Павла Крисевича
Художника-акциониста Павла Крисевича задержали после того, как он начал стрелять на Красной площади. Адвокат Крисевича Мансур Гильманов уточнил РИА Новости, что акционист стрелял из охолощенного пистолета Макарова Р411 шумовыми патронами.
2021-06-11T18:50
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург, происшествия, россия
Акциониста Крисевича увезли на медосвидетельствование
18:50 11.06.2021 (обновлено: 21:10 11.06.2021)
Акциониста Крисевича и задержанную с ним журналистку увезли на медосвидетельствование
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Акциониста Павла Крисевича и задержанную с ним журналистку Веронику Самусик увезли из отдела полиции для медицинского освидетельствования, сообщил РИА Новости его адвокат Мансур Гильманов.
Ранее столичный главк МВД сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве. Крисевич на Красной площади произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия, а один сымитировал в себя.
"Павла и Веронику увезли из полиции на медосвидетельствование. Хотят проверить на наличие алкоголя в крови, а также на наличие травм. Нам до сих пор не говорили ничего об уголовном деле", - сказала Гильманов.
Он добавил, что не видит в действиях доверителя состава преступления по статье о хулиганстве.
Крисевич получил определенную известность в минувшем ноябре после акции у здания ФСБ РФ
: он поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие Христа. Тогда его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции.
В конце января его задержали во время другой акции: на Старом Арбате он забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и начал выкрикивать политические лозунги. За неподчинение полиции он получил 14 суток ареста.
Еще один административный срок, 10 суток ареста, художник получил в начале мая за несогласованную выставку картин в Петербурге
, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.