https://ria.ru/20210611/krisevich-1736683765.html

Акциониста Крисевича увезли на медосвидетельствование

Акциониста Крисевича увезли на медосвидетельствование - РИА Новости, 11.06.2021

Акциониста Крисевича увезли на медосвидетельствование

Акциониста Павла Крисевича и задержанную с ним журналистку Веронику Самусик увезли из отдела полиции для медицинского освидетельствования, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T18:50

2021-06-11T18:50

2021-06-11T21:10

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происшествия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Акциониста Павла Крисевича и задержанную с ним журналистку Веронику Самусик увезли из отдела полиции для медицинского освидетельствования, сообщил РИА Новости его адвокат Мансур Гильманов.Ранее столичный главк МВД сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве. Крисевич на Красной площади произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия, а один сымитировал в себя."Павла и Веронику увезли из полиции на медосвидетельствование. Хотят проверить на наличие алкоголя в крови, а также на наличие травм. Нам до сих пор не говорили ничего об уголовном деле", - сказала Гильманов.Он добавил, что не видит в действиях доверителя состава преступления по статье о хулиганстве.Крисевич получил определенную известность в минувшем ноябре после акции у здания ФСБ РФ: он поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие Христа. Тогда его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции.В конце января его задержали во время другой акции: на Старом Арбате он забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и начал выкрикивать политические лозунги. За неподчинение полиции он получил 14 суток ареста.Еще один административный срок, 10 суток ареста, художник получил в начале мая за несогласованную выставку картин в Петербурге, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.

https://ria.ru/20210611/krisevich-1736630480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обстановка на Красной площади после задержания акциониста Павла Крисевича Художника-акциониста Павла Крисевича задержали после того, как он начал стрелять на Красной площади. Адвокат Крисевича Мансур Гильманов уточнил РИА Новости, что акционист стрелял из охолощенного пистолета Макарова Р411 шумовыми патронами. 2021-06-11T18:50 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург, происшествия, россия