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Акциониста Крисевича увезли на медосвидетельствование
Акциониста Крисевича увезли на медосвидетельствование - РИА Новости, 11.06.2021
Акциониста Крисевича увезли на медосвидетельствование
Акциониста Павла Крисевича и задержанную с ним журналистку Веронику Самусик увезли из отдела полиции для медицинского освидетельствования, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T18:50
2021-06-11T21:10
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
санкт-петербург
происшествия
россия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Акциониста Павла Крисевича и задержанную с ним журналистку Веронику Самусик увезли из отдела полиции для медицинского освидетельствования, сообщил РИА Новости его адвокат Мансур Гильманов.Ранее столичный главк МВД сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве. Крисевич на Красной площади произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия, а один сымитировал в себя."Павла и Веронику увезли из полиции на медосвидетельствование. Хотят проверить на наличие алкоголя в крови, а также на наличие травм. Нам до сих пор не говорили ничего об уголовном деле", - сказала Гильманов.Он добавил, что не видит в действиях доверителя состава преступления по статье о хулиганстве.Крисевич получил определенную известность в минувшем ноябре после акции у здания ФСБ РФ: он поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие Христа. Тогда его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции.В конце января его задержали во время другой акции: на Старом Арбате он забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и начал выкрикивать политические лозунги. За неподчинение полиции он получил 14 суток ареста.Еще один административный срок, 10 суток ареста, художник получил в начале мая за несогласованную выставку картин в Петербурге, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Обстановка на Красной площади после задержания акциониста Павла Крисевича
Художника-акциониста Павла Крисевича задержали после того, как он начал стрелять на Красной площади. Адвокат Крисевича Мансур Гильманов уточнил РИА Новости, что акционист стрелял из охолощенного пистолета Макарова Р411 шумовыми патронами.
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60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург, происшествия, россия
Акциониста Крисевича увезли на медосвидетельствование
18:50 11.06.2021 (обновлено: 21:10 11.06.2021)
 
© АГН "Москва"Акционист Павел Крисевич в зале заседаний Тверского районного суда Москвы
Акционист Павел Крисевич в зале заседаний Тверского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© АГН "Москва"

Акциониста Крисевича и задержанную с ним журналистку увезли на медосвидетельствование

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Акциониста Павла Крисевича и задержанную с ним журналистку Веронику Самусик увезли из отдела полиции для медицинского освидетельствования, сообщил РИА Новости его адвокат Мансур Гильманов.
Ранее столичный главк МВД сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве. Крисевич на Красной площади произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия, а один сымитировал в себя.
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"Павла и Веронику увезли из полиции на медосвидетельствование. Хотят проверить на наличие алкоголя в крови, а также на наличие травм. Нам до сих пор не говорили ничего об уголовном деле", - сказала Гильманов.
Он добавил, что не видит в действиях доверителя состава преступления по статье о хулиганстве.
Крисевич получил определенную известность в минувшем ноябре после акции у здания ФСБ РФ: он поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие Христа. Тогда его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции.
В конце января его задержали во время другой акции: на Старом Арбате он забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и начал выкрикивать политические лозунги. За неподчинение полиции он получил 14 суток ареста.
Еще один административный срок, 10 суток ареста, художник получил в начале мая за несогласованную выставку картин в Петербурге, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Санкт-ПетербургПроисшествияРоссия
 
 
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