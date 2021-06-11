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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210611/kreml-1736634575.html
В Кремле пройдет вручение госпремий в области науки и искусства
В Кремле пройдет вручение госпремий в области науки и искусства - РИА Новости, 11.06.2021
В Кремле пройдет вручение госпремий в области науки и искусства
В Кремле 12 июня состоится вручение Государственных премий по науке и технологиям, литературе и искусству, президент РФ Владимир Путин также вручит золотые... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T15:05
2021-06-11T16:43
культура
россия
владимир путин
наука
искусство
общество
технологии
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Кремле 12 июня состоится вручение Государственных премий по науке и технологиям, литературе и искусству, президент РФ Владимир Путин также вручит золотые медали "Герой Труда", сообщает пресс-служба Кремля."Двенадцатого июня, в День России, в Кремле состоится торжественная церемония вручения Государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2020 год. Президент также вручит золотые медали "Герой Труда Российской Федерации", - говорится в сообщении.Добавляется, что в этот же день Путин посетит Третьяковскую галерею, где митрополит Псковский и Порховский Тихон представит главе государства экспозицию "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского".Отмечается, что выставка, объединившая экспонаты из 40 российских музейных и частных собраний, готовилась более полутора лет и посвящена исторической картине в русской живописи конца XVIII – начала XX века. Также президент осмотрит экспозицию "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии".Впервые в российской и зарубежной музейной практике шедевры эпохи романтизма из двух стран будут представлены на одной площадке. Масштабный проект включает в себя две выставки, одна из которых представлена в Москве, а другая будет показана в Дрездене.
https://ria.ru/20210609/premiya-1736259138.html
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россия, владимир путин, наука, искусство, общество, технологии
В Кремле пройдет вручение госпремий в области науки и искусства
15:05 11.06.2021 (обновлено: 16:43 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Кремле 12 июня состоится вручение госпремий по науке и технологиям, литературе и искусству

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Кремле 12 июня состоится вручение Государственных премий по науке и технологиям, литературе и искусству, президент РФ Владимир Путин также вручит золотые медали "Герой Труда", сообщает пресс-служба Кремля.
"Двенадцатого июня, в День России, в Кремле состоится торжественная церемония вручения Государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2020 год. Президент также вручит золотые медали "Герой Труда Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что в этот же день Путин посетит Третьяковскую галерею, где митрополит Псковский и Порховский Тихон представит главе государства экспозицию "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского".
Отмечается, что выставка, объединившая экспонаты из 40 российских музейных и частных собраний, готовилась более полутора лет и посвящена исторической картине в русской живописи конца XVIII – начала XX века. Также президент осмотрит экспозицию "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии".
Впервые в российской и зарубежной музейной практике шедевры эпохи романтизма из двух стран будут представлены на одной площадке. Масштабный проект включает в себя две выставки, одна из которых представлена в Москве, а другая будет показана в Дрездене.
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