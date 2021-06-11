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Постпред России ответил на вопрос о кознях против "Северного потока — 2"
Постпред России ответил на вопрос о кознях против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 12.06.2021
Постпред России ответил на вопрос о кознях против "Северного потока — 2"
Постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что удивится, если страны Запада перестанут строить козни газопроводу "Северный... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-11T21:41
2021-06-12T05:58
россия
северный поток — 2
энтони блинкен
балтийское море
владимир чижов
евросоюз
варшава
в мире
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что удивится, если страны Запада перестанут строить козни газопроводу "Северный поток — 2".По его словам, за рубежом много тех, кто недоволен скорым завершением строительства.Против начала эксплуатации газопровода активно выступают Украина, которая опасается потерять транзитные платежи за перекачку российского газа в Европу, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.Как заявляли в Госдепе, Вашингтон намерен сделать "все возможное", чтобы "Северный поток — 2" не стал политическим оружием Москвы.Москва многократно подчеркивала, что этот газопровод — чисто коммерческий проект, выгодны как России, так и ЕС.Накануне оператор проекта компания Nord Stream 2 AG объявила, что строительство морской части первой ветки газопровода технически завершилось.
https://ria.ru/20210611/bayden-1736558878.html
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россия, северный поток — 2, энтони блинкен, балтийское море, владимир чижов, евросоюз, варшава, в мире
Постпред России ответил на вопрос о кознях против "Северного потока — 2"
21:41 11.06.2021 (обновлено: 05:58 12.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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Постпред России Чижов заявил, что Запад может строить козни против "Северного потока — 2"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что удивится, если страны Запада перестанут строить козни газопроводу "Северный поток — 2".
По его словам, за рубежом много тех, кто недоволен скорым завершением строительства.

"Они живут в разных городах: кто-то в Вашингтоне, в том числе в Капитолии, кто-то — в Варшаве, кто-то — в городе-герое Киеве", — заключил дипломат.

Против начала эксплуатации газопровода активно выступают Украина, которая опасается потерять транзитные платежи за перекачку российского газа в Европу, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
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Москва многократно подчеркивала, что этот газопровод — чисто коммерческий проект, выгодны как России, так и ЕС.
Накануне оператор проекта компания Nord Stream 2 AG объявила, что строительство морской части первой ветки газопровода технически завершилось.
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РоссияСеверный поток — 2Энтони БлинкенБалтийское мореВладимир ЧижовЕвросоюзВаршаваВ мире
 
 
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