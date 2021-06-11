https://ria.ru/20210611/kozni-1736700917.html
Постпред России ответил на вопрос о кознях против "Северного потока — 2"
Постпред России ответил на вопрос о кознях против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 12.06.2021
Постпред России ответил на вопрос о кознях против "Северного потока — 2"
Постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что удивится, если страны Запада перестанут строить козни газопроводу "Северный... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-11T21:41
2021-06-11T21:41
2021-06-12T05:58
россия
северный поток — 2
энтони блинкен
балтийское море
владимир чижов
евросоюз
варшава
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736480500_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5946d4a6bc2fb26af8abffef350880a7.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что удивится, если страны Запада перестанут строить козни газопроводу "Северный поток — 2".По его словам, за рубежом много тех, кто недоволен скорым завершением строительства.Против начала эксплуатации газопровода активно выступают Украина, которая опасается потерять транзитные платежи за перекачку российского газа в Европу, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.Как заявляли в Госдепе, Вашингтон намерен сделать "все возможное", чтобы "Северный поток — 2" не стал политическим оружием Москвы.Москва многократно подчеркивала, что этот газопровод — чисто коммерческий проект, выгодны как России, так и ЕС.Накануне оператор проекта компания Nord Stream 2 AG объявила, что строительство морской части первой ветки газопровода технически завершилось.
https://ria.ru/20210611/bayden-1736558878.html
https://ria.ru/20210610/germaniya-1736550033.html
россия
балтийское море
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736480500_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3526dab4481096c54efdb8b75c2e85b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северный поток — 2, энтони блинкен, балтийское море, владимир чижов, евросоюз, варшава, в мире
Постпред России ответил на вопрос о кознях против "Северного потока — 2"
21:41 11.06.2021 (обновлено: 05:58 12.06.2021)
Постпред России Чижов заявил, что Запад может строить козни против "Северного потока — 2"