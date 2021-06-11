https://ria.ru/20210611/kozni-1736700917.html

Постпред России ответил на вопрос о кознях против "Северного потока — 2"

Постпред России ответил на вопрос о кознях против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 12.06.2021

Постпред России ответил на вопрос о кознях против "Северного потока — 2"

Постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что удивится, если страны Запада перестанут строить козни газопроводу "Северный... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-11T21:41

2021-06-11T21:41

2021-06-12T05:58

россия

северный поток — 2

энтони блинкен

балтийское море

владимир чижов

евросоюз

варшава

в мире

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что удивится, если страны Запада перестанут строить козни газопроводу "Северный поток — 2".По его словам, за рубежом много тех, кто недоволен скорым завершением строительства.Против начала эксплуатации газопровода активно выступают Украина, которая опасается потерять транзитные платежи за перекачку российского газа в Европу, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.Как заявляли в Госдепе, Вашингтон намерен сделать "все возможное", чтобы "Северный поток — 2" не стал политическим оружием Москвы.Москва многократно подчеркивала, что этот газопровод — чисто коммерческий проект, выгодны как России, так и ЕС.Накануне оператор проекта компания Nord Stream 2 AG объявила, что строительство морской части первой ветки газопровода технически завершилось.

https://ria.ru/20210611/bayden-1736558878.html

https://ria.ru/20210610/germaniya-1736550033.html

россия

балтийское море

варшава

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россия, северный поток — 2, энтони блинкен, балтийское море, владимир чижов, евросоюз, варшава, в мире