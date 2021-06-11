https://ria.ru/20210611/koronavirus-1736668342.html

Для привитых россиян могут ослабить требования при въезде из-за границы

Для привитых россиян могут ослабить требования при въезде из-за границы - РИА Новости, 11.06.2021

Для привитых россиян могут ослабить требования при въезде из-за границы

Роспотребнадзор предложил отменить требование для привитых или имеющих антитела россиян о сдаче двух ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию при пересечении... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T17:45

2021-06-11T17:45

2021-06-11T18:22

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор предложил отменить требование для привитых или имеющих антитела россиян о сдаче двух ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию при пересечении границы. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Уточняется, что размещение информации о вакцинации от COVID-19 или результатов исследования на иммуноглобулины IgG в диапазоне положительных референсных значений на едином портале Госуслуг обязательно.Гражданам стран-членов Евразийского экономического союза с 1 июля 2021 года при пересечении границы России нужно сдать тест на коронавирус не ранее чем за три дня до прибытия в страну и подтвердить наличие отрицательного результата через приложение "Путешествую без COVID-19".С 1 мая вернувшиеся из-за рубежа россияне должны сдать два теста на коронавирус: первый нужно сдать в течение 72 часов после возвращения, а второй — в срок до пяти дней с момента прибытия. До получения анализов необходимо соблюдать режим изоляции. Полученные результаты следует загрузить на сайт Госуслуг.Пройти тесты на COVID-19 должны все граждане России, въезжающие в страну на любом виде транспорта.

https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727390452.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразийский экономический союз, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество