https://ria.ru/20210611/koronavirus-1736668342.html
Для привитых россиян могут ослабить требования при въезде из-за границы
Для привитых россиян могут ослабить требования при въезде из-за границы - РИА Новости, 11.06.2021
Для привитых россиян могут ослабить требования при въезде из-за границы
Роспотребнадзор предложил отменить требование для привитых или имеющих антитела россиян о сдаче двух ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию при пересечении... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T17:45
2021-06-11T17:45
2021-06-11T18:22
евразийский экономический союз
здоровье - общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586048088_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_f8a324bbeb4ad2dc757c35eae530143d.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор предложил отменить требование для привитых или имеющих антитела россиян о сдаче двух ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию при пересечении границы. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Уточняется, что размещение информации о вакцинации от COVID-19 или результатов исследования на иммуноглобулины IgG в диапазоне положительных референсных значений на едином портале Госуслуг обязательно.Гражданам стран-членов Евразийского экономического союза с 1 июля 2021 года при пересечении границы России нужно сдать тест на коронавирус не ранее чем за три дня до прибытия в страну и подтвердить наличие отрицательного результата через приложение "Путешествую без COVID-19".С 1 мая вернувшиеся из-за рубежа россияне должны сдать два теста на коронавирус: первый нужно сдать в течение 72 часов после возвращения, а второй — в срок до пяти дней с момента прибытия. До получения анализов необходимо соблюдать режим изоляции. Полученные результаты следует загрузить на сайт Госуслуг.Пройти тесты на COVID-19 должны все граждане России, въезжающие в страну на любом виде транспорта.
https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727390452.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586048088_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_e31405e2dd39c07234b6996fefcee00a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Для привитых россиян могут ослабить требования при въезде из-за границы
17:45 11.06.2021 (обновлено: 18:22 11.06.2021)
Для привитых россиян могут отменить требование сдавать ПЦР-тест дважды при въезде из-за границы