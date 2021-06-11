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https://ria.ru/20210611/koronavirus-1736668342.html
Для привитых россиян могут ослабить требования при въезде из-за границы
Для привитых россиян могут ослабить требования при въезде из-за границы - РИА Новости, 11.06.2021
Для привитых россиян могут ослабить требования при въезде из-за границы
Роспотребнадзор предложил отменить требование для привитых или имеющих антитела россиян о сдаче двух ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию при пересечении... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T17:45
2021-06-11T18:22
евразийский экономический союз
здоровье - общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор предложил отменить требование для привитых или имеющих антитела россиян о сдаче двух ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию при пересечении границы. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Уточняется, что размещение информации о вакцинации от COVID-19 или результатов исследования на иммуноглобулины IgG в диапазоне положительных референсных значений на едином портале Госуслуг обязательно.Гражданам стран-членов Евразийского экономического союза с 1 июля 2021 года при пересечении границы России нужно сдать тест на коронавирус не ранее чем за три дня до прибытия в страну и подтвердить наличие отрицательного результата через приложение "Путешествую без COVID-19".С 1 мая вернувшиеся из-за рубежа россияне должны сдать два теста на коронавирус: первый нужно сдать в течение 72 часов после возвращения, а второй — в срок до пяти дней с момента прибытия. До получения анализов необходимо соблюдать режим изоляции. Полученные результаты следует загрузить на сайт Госуслуг.Пройти тесты на COVID-19 должны все граждане России, въезжающие в страну на любом виде транспорта.
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евразийский экономический союз, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Для привитых россиян могут ослабить требования при въезде из-за границы
17:45 11.06.2021 (обновлено: 18:22 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник берет мазок у пациентки в поликлинике №28 в Волгограде
Медицинский работник берет мазок у пациентки в поликлинике №28 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Для привитых россиян могут отменить требование сдавать ПЦР-тест дважды при въезде из-за границы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор предложил отменить требование для привитых или имеющих антитела россиян о сдаче двух ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию при пересечении границы.
Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Уточняется, что размещение информации о вакцинации от COVID-19 или результатов исследования на иммуноглобулины IgG в диапазоне положительных референсных значений на едином портале Госуслуг обязательно.
Гражданам стран-членов Евразийского экономического союза с 1 июля 2021 года при пересечении границы России нужно сдать тест на коронавирус не ранее чем за три дня до прибытия в страну и подтвердить наличие отрицательного результата через приложение "Путешествую без COVID-19".
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Вакцинация от COVID-19 в России
С 1 мая вернувшиеся из-за рубежа россияне должны сдать два теста на коронавирус: первый нужно сдать в течение 72 часов после возвращения, а второй — в срок до пяти дней с момента прибытия. До получения анализов необходимо соблюдать режим изоляции. Полученные результаты следует загрузить на сайт Госуслуг.
Пройти тесты на COVID-19 должны все граждане России, въезжающие в страну на любом виде транспорта.
 
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