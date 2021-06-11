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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210611/koronavirus-1736619974.html
Ученые сравнили заразность индийского и британского штаммов коронавируса
Ученые сравнили заразность индийского и британского штаммов коронавируса - РИА Новости, 11.06.2021
Ученые сравнили заразность индийского и британского штаммов коронавируса
Индийский штамм коронавируса на 60% более заразен, чем выявленный осенью 2020 года кентский вариант, приведший к третьей волне пандемии в Европе, сообщает... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T13:51
2021-06-11T13:51
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
англия
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ЛОНДОН, 11 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Индийский штамм коронавируса на 60% более заразен, чем выявленный осенью 2020 года кентский вариант, приведший к третьей волне пандемии в Европе, сообщает Управление здравоохранения Англии (Public Health England, PHE)."Исследования PHE дают возможность предположить, что вариант Delta (индийский) связан с увеличением риска передачи (вируса) в домовладениях примерно на 60% по сравнению с вариантом Alpha (кентский штамм)... Согласно оценкам PHE, применяемые вакцины менее эффективны - на 17% - против варианта Delta в сравнении с вариантом Alpha после первой дозы прививки. Однако наблюдается лишь небольшое снижение эффективности после применения второй дозы вакцины, следовательно, главной защитой от варианта Delta является полная вакцинация", - говорится в сообщении PHE.Управление отмечает, что индийский штамм активно распространяется в Великобритании, в настоящее время на него приходится 90% случаев новых заражений. Растет и общее количество заражений - за прошлую неделю этот показатель вырос на 70%, второй день подряд в Британии регистрируется более семи тысяч новых случаев, в то время как в мае фиксировалось от тысячи до двух.От COVID-19 в Британии скончались почти 129 тысяч человек. В настоящее время в стране начинается третья волна пандемии, количество заражений растет почти на тысячу каждый день, однако смертность остается на относительно низком уровне, причиной чему власти считают успешную вакцинационную кампанию. По состоянию на 10 июня одну дозу прививки получили 77,6% жителей Британии, полностью привиты двумя дозами 54,8% совершеннолетнего населения.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, англия, великобритания, европа, в мире
Ученые сравнили заразность индийского и британского штаммов коронавируса
13:51 11.06.2021
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© Depositphotos / viz-arch

Ученые выяснили, что индийский штамм коронавируса на 60 процентов заразнее британского

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ЛОНДОН, 11 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Индийский штамм коронавируса на 60% более заразен, чем выявленный осенью 2020 года кентский вариант, приведший к третьей волне пандемии в Европе, сообщает Управление здравоохранения Англии (Public Health England, PHE).
"Исследования PHE дают возможность предположить, что вариант Delta (индийский) связан с увеличением риска передачи (вируса) в домовладениях примерно на 60% по сравнению с вариантом Alpha (кентский штамм)... Согласно оценкам PHE, применяемые вакцины менее эффективны - на 17% - против варианта Delta в сравнении с вариантом Alpha после первой дозы прививки. Однако наблюдается лишь небольшое снижение эффективности после применения второй дозы вакцины, следовательно, главной защитой от варианта Delta является полная вакцинация", - говорится в сообщении PHE.
Управление отмечает, что индийский штамм активно распространяется в Великобритании, в настоящее время на него приходится 90% случаев новых заражений. Растет и общее количество заражений - за прошлую неделю этот показатель вырос на 70%, второй день подряд в Британии регистрируется более семи тысяч новых случаев, в то время как в мае фиксировалось от тысячи до двух.
От COVID-19 в Британии скончались почти 129 тысяч человек. В настоящее время в стране начинается третья волна пандемии, количество заражений растет почти на тысячу каждый день, однако смертность остается на относительно низком уровне, причиной чему власти считают успешную вакцинационную кампанию. По состоянию на 10 июня одну дозу прививки получили 77,6% жителей Британии, полностью привиты двумя дозами 54,8% совершеннолетнего населения.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнглияВеликобританияЕвропаВ мире
 
 
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