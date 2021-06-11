https://ria.ru/20210611/koronavirus-1736607882.html

Эксперт назвал причину всплеска новых случаев COVID-19 в Москве

Эксперт назвал причину всплеска новых случаев COVID-19 в Москве - РИА Новости, 11.06.2021

Эксперт назвал причину всплеска новых случаев COVID-19 в Москве

Всплеск новых случаев коронавируса в Москве обусловлен продолжительной плохой погодой, вынуждающей горожан собираться в закрытых помещениях, что способствует... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T13:04

2021-06-11T13:04

2021-06-11T15:24

распространение коронавируса

сергей вознесенский

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

рудн

москва

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Всплеск новых случаев коронавируса в Москве обусловлен продолжительной плохой погодой, вынуждающей горожан собираться в закрытых помещениях, что способствует передаче инфекции, сообщил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее оперштаб сообщил, что число выявленных новых случаев COVID-19 в РФ за сутки оказалось наибольшим с 22 февраля - 12 505, общее число заболевших выросло до 5 180 454. Наибольшее с 14 января число новых случаев инфекции выявлено в Москве - 5853."Вирус за этот год не получил каких-то новых способов передачи, передается это заболевание только аэрозольным механизмом при контакте инфицированного и при контакте восприимчивого. Одним из факторов, которые могли повлиять на то, что у нас идет повышение, - это то, что на прошлой неделе и в ближайшие дней десять была довольно холодная температура, дождливая погода. И вероятно, что большая часть населения встречались в замкнутых пространствах, что и способствует аэрозольному методу передачи инфекции", - прокомментировал статистику Вознесенский.При этом распространение вируса, по словам инфекциониста, будет продолжаться до тех пор, пока остаются не вакцинированные и не переболевшие граждане."Призываю всех, кто не вакцинировался, как можно быстрее к этой процедуре. А до этого - добросовестно выполнять масочный режим, добросовестно исполнять ограничения на массовые мероприятия. В этом случае вероятность того, что будут вводиться какие-то ограничения, меньше", - отметил Вознесенский.Решения о дополнительных мерах противодействия коронавирусу, как уточнил эксперт, оперштаб вряд ли будет принимать по статистике за несколько дней. Негативная тенденция должна продолжаться как минимум неделю."И еще один критерий - это готовность системы здравоохранения города к госпитализации. Пока что мы не можем сказать, что ситуация критическая и наши органы здравоохранения не справляются", - добавил он.

https://ria.ru/20210611/koronavirus-1736590787.html

https://ria.ru/20210611/koronavirus-1736586176.html

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сергей вознесенский, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, рудн, москва, общество