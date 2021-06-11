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В России за сутки 10 188 человек выписали после лечения от COVID-19
В России за сутки 10 188 человек выписали после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 11.06.2021
В России за сутки 10 188 человек выписали после лечения от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 10 188 человек после лечения от COVID-19, за все время - 4 782 183, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T11:23
2021-06-11T11:23
2021-06-11T11:23
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 10 188 человек после лечения от COVID-19, за все время - 4 782 183, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 188 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 782 183", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество
В России за сутки 10 188 человек выписали после лечения от COVID-19
В России за сутки 10 188 человек выписали после лечения от COVID-19