https://ria.ru/20210611/koronavirus-1736585796.html

В России выявили наибольшее число случаев COVID-19 с 22 февраля

В России выявили наибольшее число случаев COVID-19 с 22 февраля - РИА Новости, 11.06.2021

В России выявили наибольшее число случаев COVID-19 с 22 февраля

В России впервые с 22 февраля выявили более 12 тысяч новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T11:21

2021-06-11T11:21

2021-06-11T16:13

распространение коронавируса

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В России впервые с 22 февраля выявили более 12 тысяч новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Всего зарегистрировали 12 505 заразившихся, почти 18 процентов из них переносят заболевание без симптомов. Накануне сообщалось о 11 699 случаях, темп прироста увеличился с 0,23 до 0,24 процента. Умерли 396 человек, выписались после лечения — 10 188.Больше всего инфицированных в Москве — 5853 (максимум с 14 января; накануне было 5245), Санкт-Петербурге — 863, Подмосковье — 837, Нижегородской области — 177, Ростовской — 158, Воронежской — 153, Бурятии — 130, Свердловской области — 121.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — двое заболевших, в Магаданской области их пятеро, а в Туве — семь. На Чукотке не выявили ни одного случая.Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 5 180 454 человека, из них 125 674 умерли, 4 782 183 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число инфицированных превысило 174 миллиона, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, оно уже приближается к 174,9 миллиона. Свыше 3,7 миллиона пациентов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, опережая Великобританию, Италию, Аргентину и Испанию.

https://ria.ru/20210611/onemenie-1736561431.html

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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество