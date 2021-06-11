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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210611/koronavirus-1736585796.html
В России выявили наибольшее число случаев COVID-19 с 22 февраля
В России выявили наибольшее число случаев COVID-19 с 22 февраля - РИА Новости, 11.06.2021
В России выявили наибольшее число случаев COVID-19 с 22 февраля
В России впервые с 22 февраля выявили более 12 тысяч новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T11:21
2021-06-11T16:13
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В России впервые с 22 февраля выявили более 12 тысяч новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Всего зарегистрировали 12 505 заразившихся, почти 18 процентов из них переносят заболевание без симптомов. Накануне сообщалось о 11 699 случаях, темп прироста увеличился с 0,23 до 0,24 процента. Умерли 396 человек, выписались после лечения — 10 188.Больше всего инфицированных в Москве — 5853 (максимум с 14 января; накануне было 5245), Санкт-Петербурге — 863, Подмосковье — 837, Нижегородской области — 177, Ростовской — 158, Воронежской — 153, Бурятии — 130, Свердловской области — 121.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — двое заболевших, в Магаданской области их пятеро, а в Туве — семь. На Чукотке не выявили ни одного случая.Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 5 180 454 человека, из них 125 674 умерли, 4 782 183 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число инфицированных превысило 174 миллиона, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, оно уже приближается к 174,9 миллиона. Свыше 3,7 миллиона пациентов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, опережая Великобританию, Италию, Аргентину и Испанию.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество
В России выявили наибольшее число случаев COVID-19 с 22 февраля
11:21 11.06.2021 (обновлено: 16:13 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи у приемного отделения городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова
Машина скорой помощи у приемного отделения городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В России впервые с 22 февраля выявили более 12 тысяч заболевших COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В России впервые с 22 февраля выявили более 12 тысяч новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
Всего зарегистрировали 12 505 заразившихся, почти 18 процентов из них переносят заболевание без симптомов. Накануне сообщалось о 11 699 случаях, темп прироста увеличился с 0,23 до 0,24 процента. Умерли 396 человек, выписались после лечения — 10 188.
Больше всего инфицированных в Москве — 5853 (максимум с 14 января; накануне было 5245), Санкт-Петербурге — 863, Подмосковье — 837, Нижегородской области — 177, Ростовской — 158, Воронежской — 153, Бурятии — 130, Свердловской области — 121.
Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — двое заболевших, в Магаданской области их пятеро, а в Туве — семь. На Чукотке не выявили ни одного случая.
Медицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
06:56Распространение коронавируса
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Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 5 180 454 человека, из них 125 674 умерли, 4 782 183 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число инфицированных превысило 174 миллиона, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, оно уже приближается к 174,9 миллиона. Свыше 3,7 миллиона пациентов спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, опережая Великобританию, Италию, Аргентину и Испанию.
Темпы распространения и летальность
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