https://ria.ru/20210611/kontrabanda-1736581011.html

В Шереметьево у россиянки нашли контрабанду на 25,5 миллиона рублей

В Шереметьево у россиянки нашли контрабанду на 25,5 миллиона рублей - РИА Новости, 11.06.2021

В Шереметьево у россиянки нашли контрабанду на 25,5 миллиона рублей

Драгоценности и кожгалантерею на 25,5 миллиона рублей нашли таможенники в Шереметьево у россиянки, которая возвращалась из Дубая, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T11:00

2021-06-11T11:00

2021-06-11T12:44

россия

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Драгоценности и кожгалантерею на 25,5 миллиона рублей нашли таможенники в Шереметьево у россиянки, которая возвращалась из Дубая, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной таможенной службы."В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни задержали 51-летнюю россиянку, которая пыталась незаконно ввезти из Дубая в Россию дорогостоящие ювелирные изделия и предметы кожгалантереи", - говорится в сообщении.Сообщается, что женщина проходила через "зеленый" коридор, драгоценности и изделия из кожи не были задекларированы.При досмотре багажа инспектор обнаружил 17 ювелирных изделий, три сумки и одну пару обуви известных брендов. Таможенная экспертиза установила, что ювелирные изделия изготовлены из драгоценных металлов со вставками из драгоценных камней."Стоимость всех задержанных предметов составила около 25,5 миллиона рублей, сумма неуплаченных таможенных платежей - 7,4 миллиона рублей", - рассказали в пресс-службе ведомства.Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в особо крупном размере) и части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров).

https://ria.ru/20210528/tamozhnya-1734623988.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210526/kontrabanda-1734337142.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шереметьево (аэропорт), происшествия