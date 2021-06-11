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В Шереметьево у россиянки нашли контрабанду на 25,5 миллиона рублей
В Шереметьево у россиянки нашли контрабанду на 25,5 миллиона рублей - РИА Новости, 11.06.2021
В Шереметьево у россиянки нашли контрабанду на 25,5 миллиона рублей
Драгоценности и кожгалантерею на 25,5 миллиона рублей нашли таможенники в Шереметьево у россиянки, которая возвращалась из Дубая, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T11:00
2021-06-11T12:44
россия
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Драгоценности и кожгалантерею на 25,5 миллиона рублей нашли таможенники в Шереметьево у россиянки, которая возвращалась из Дубая, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной таможенной службы."В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни задержали 51-летнюю россиянку, которая пыталась незаконно ввезти из Дубая в Россию дорогостоящие ювелирные изделия и предметы кожгалантереи", - говорится в сообщении.Сообщается, что женщина проходила через "зеленый" коридор, драгоценности и изделия из кожи не были задекларированы.При досмотре багажа инспектор обнаружил 17 ювелирных изделий, три сумки и одну пару обуви известных брендов. Таможенная экспертиза установила, что ювелирные изделия изготовлены из драгоценных металлов со вставками из драгоценных камней."Стоимость всех задержанных предметов составила около 25,5 миллиона рублей, сумма неуплаченных таможенных платежей - 7,4 миллиона рублей", - рассказали в пресс-службе ведомства.Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в особо крупном размере) и части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров).
https://ria.ru/20210528/tamozhnya-1734623988.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210526/kontrabanda-1734337142.html
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россия, шереметьево (аэропорт), происшествия
В Шереметьево у россиянки нашли контрабанду на 25,5 миллиона рублей
11:00 11.06.2021 (обновлено: 12:44 11.06.2021)
 
© Фото : Федеральная таможенная службаТаможенники в Шереметьево обнаружили у пассажирки из ОАЭ незадекларированные ювелирные изделия и кожгалантерею на 25,5 млн рублей
Таможенники в Шереметьево обнаружили у пассажирки из ОАЭ незадекларированные ювелирные изделия и кожгалантерею на 25,5 млн рублей - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© Фото : Федеральная таможенная служба

В Шереметьево у россиянки нашли драгоценности и кожгалантерею на 25,5 миллиона рублей

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Драгоценности и кожгалантерею на 25,5 миллиона рублей нашли таможенники в Шереметьево у россиянки, которая возвращалась из Дубая, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной таможенной службы.
"В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни задержали 51-летнюю россиянку, которая пыталась незаконно ввезти из Дубая в Россию дорогостоящие ювелирные изделия и предметы кожгалантереи", - говорится в сообщении.
Сообщается, что женщина проходила через "зеленый" коридор, драгоценности и изделия из кожи не были задекларированы.
© Фото : Федеральная таможенная службаТаможенники в Шереметьево обнаружили у пассажирки из ОАЭ незадекларированные ювелирные изделия и кожгалантерею на 25,5 млн рублей
Таможенники в Шереметьево обнаружили у пассажирки из ОАЭ незадекларированные ювелирные изделия и кожгалантерею на 25,5 млн рублей - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© Фото : Федеральная таможенная служба
Таможенники в Шереметьево обнаружили у пассажирки из ОАЭ незадекларированные ювелирные изделия и кожгалантерею на 25,5 млн рублей
При досмотре багажа инспектор обнаружил 17 ювелирных изделий, три сумки и одну пару обуви известных брендов. Таможенная экспертиза установила, что ювелирные изделия изготовлены из драгоценных металлов со вставками из драгоценных камней.
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"Стоимость всех задержанных предметов составила около 25,5 миллиона рублей, сумма неуплаченных таможенных платежей - 7,4 миллиона рублей", - рассказали в пресс-службе ведомства.
© Фото : Федеральная таможенная службаТаможенники в Шереметьево обнаружили у пассажирки из ОАЭ незадекларированные ювелирные изделия и кожгалантерею на 25,5 млн рублей
Таможенники в Шереметьево обнаружили у пассажирки из ОАЭ незадекларированные ювелирные изделия и кожгалантерею на 25,5 млн рублей - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© Фото : Федеральная таможенная служба
Таможенники в Шереметьево обнаружили у пассажирки из ОАЭ незадекларированные ювелирные изделия и кожгалантерею на 25,5 млн рублей
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в особо крупном размере) и части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров).
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