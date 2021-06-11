https://ria.ru/20210611/kollektory-1736594012.html

В Ярославле оштрафовали коллекторов, незаконно требовавших вернуть кредит

В Ярославле оштрафовали коллекторов, незаконно требовавших вернуть кредит - РИА Новости, 11.06.2021

В Ярославле оштрафовали коллекторов, незаконно требовавших вернуть кредит

Коллекторы в Ярославле оштрафованы на 50 тысяч рублей за то, что в пик пандемии засыпали местную жительницу звонками и сообщениями с требованием вернуть кредит, РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T11:53

2021-06-11T11:53

2021-06-11T11:53

россия

коллекторы

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

ярославль

кредит

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_9cbbe4f423bda58a6bc0f77db8603d16.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Коллекторы в Ярославле оштрафованы на 50 тысяч рублей за то, что в пик пандемии засыпали местную жительницу звонками и сообщениями с требованием вернуть кредит, который она не брала, сообщает Управление ФССП по Ярославской области.В службу судебных приставов обратилась жительница Ярославля о нарушении ее прав со стороны организации, занимающейся взысканием долгов."Женщине, которая несколько раз во время телефонных разговоров сообщала о том, что не является должницей по кредитным обязательствам и неоднократно выражала несогласие на общение, все равно продолжали поступать звонки и сообщения на ее телефонный номер. Сотрудники организации за месяц направили гражданке 19 сообщений и 6 телефонных звонков", - информирует УФССП.Сообщения содержали текст: "Самоизоляция - сложный период. Стремитесь закрыть долги".Приставы выяснили, что коллекторы нарушили "требования законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" и обратились в суд с требованием о наложении штрафа."Организация по взысканию долгов, незаконно требовавшая гражданку вернуть кредит, оштрафована на 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210603/kollektory-1735371832.html

https://ria.ru/20210608/kollektor-1736077713.html

россия

ярославль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, коллекторы, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), ярославль, кредит, происшествия