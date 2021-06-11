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В Ярославле оштрафовали коллекторов, незаконно требовавших вернуть кредит
В Ярославле оштрафовали коллекторов, незаконно требовавших вернуть кредит - РИА Новости, 11.06.2021
В Ярославле оштрафовали коллекторов, незаконно требовавших вернуть кредит
Коллекторы в Ярославле оштрафованы на 50 тысяч рублей за то, что в пик пандемии засыпали местную жительницу звонками и сообщениями с требованием вернуть кредит, РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T11:53
2021-06-11T11:53
россия
коллекторы
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
ярославль
кредит
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Коллекторы в Ярославле оштрафованы на 50 тысяч рублей за то, что в пик пандемии засыпали местную жительницу звонками и сообщениями с требованием вернуть кредит, который она не брала, сообщает Управление ФССП по Ярославской области.В службу судебных приставов обратилась жительница Ярославля о нарушении ее прав со стороны организации, занимающейся взысканием долгов."Женщине, которая несколько раз во время телефонных разговоров сообщала о том, что не является должницей по кредитным обязательствам и неоднократно выражала несогласие на общение, все равно продолжали поступать звонки и сообщения на ее телефонный номер. Сотрудники организации за месяц направили гражданке 19 сообщений и 6 телефонных звонков", - информирует УФССП.Сообщения содержали текст: "Самоизоляция - сложный период. Стремитесь закрыть долги".Приставы выяснили, что коллекторы нарушили "требования законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" и обратились в суд с требованием о наложении штрафа."Организация по взысканию долгов, незаконно требовавшая гражданку вернуть кредит, оштрафована на 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210603/kollektory-1735371832.html
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россия, коллекторы, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), ярославль, кредит, происшествия
В Ярославле оштрафовали коллекторов, незаконно требовавших вернуть кредит
11:53 11.06.2021
 
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Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Суд оштрафовал коллекторов, изводивших звонками жительницу Ярославля во время карантина

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Коллекторы в Ярославле оштрафованы на 50 тысяч рублей за то, что в пик пандемии засыпали местную жительницу звонками и сообщениями с требованием вернуть кредит, который она не брала, сообщает Управление ФССП по Ярославской области.
В службу судебных приставов обратилась жительница Ярославля о нарушении ее прав со стороны организации, занимающейся взысканием долгов.
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"Женщине, которая несколько раз во время телефонных разговоров сообщала о том, что не является должницей по кредитным обязательствам и неоднократно выражала несогласие на общение, все равно продолжали поступать звонки и сообщения на ее телефонный номер. Сотрудники организации за месяц направили гражданке 19 сообщений и 6 телефонных звонков", - информирует УФССП.
Сообщения содержали текст: "Самоизоляция - сложный период. Стремитесь закрыть долги".
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Приставы выяснили, что коллекторы нарушили "требования законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" и обратились в суд с требованием о наложении штрафа.
"Организация по взысканию долгов, незаконно требовавшая гражданку вернуть кредит, оштрафована на 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
 
РоссияКоллекторыФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)ЯрославльКредитПроисшествия
 
 
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