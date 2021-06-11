https://ria.ru/20210611/kino-1736691095.html
Кончаловский: будущее за такими фильмами, как "Земля кочевников"
Кончаловский: будущее за такими фильмами, как "Земля кочевников" - РИА Новости, 11.06.2021
Кончаловский: будущее за такими фильмами, как "Земля кочевников"
Андрей Кончаловский назвал одним из самых интересных режиссеров современности Павла Павликовского, будущее кинематографа же он видит за фильмами, подобными... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T20:33
2021-06-11T20:33
2021-06-11T20:33
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Андрей Кончаловский назвал одним из самых интересных режиссеров современности Павла Павликовского, будущее кинематографа же он видит за фильмами, подобными "Земли кочевников", и проектами, интересными стриминговым сервисам.Рассуждая о будущем кинематографа, режиссер отметил, что российская индустрия старается отчасти подражать Голливуду, выпускающему большое количество дорогих блокбастеров. Однако в этом пути он перспективы не видит."После пандемии большой кинематограф утрачивает значение. И я не думаю, что он вернется. Будут фильмы вроде "Земли кочевников" или что-то, что имеет смысл для Netflix или для других платформ, но не для IMAX. Я не думаю, что это будет существовать. Люди будут предпочитать оставаться дома. Да, какие-то продукты для большого экрана должны будут оставаться, однако вряд ли они будут очень прибыльные. Люди будут сидеть дома и смотреть контент на айфоне", - заявил Кончаловский."Земля кочевников" - американская драма 2020 года, снятая режиссером китайского происхождения Хлоей Чжао. Картина завоевала главный приз Венецианского кинофестиваля, получила приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Торонто, а также взяла шесть номинаций на "Оскар", среди которых "Лучший фильм", "Лучшая режиссура" и "Лучшая актриса", и четыре номинации на "Золотой глобус". При бюджете в 5 миллионов долларов "Земля кочевников" получила 9 миллионов сборов.
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кино и сериалы, новости культуры, андрей кончаловский, netflix
Кончаловский: будущее за такими фильмами, как "Земля кочевников"
Кончаловский: будущее за такими фильмами, как "Земля кочевников"
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Андрей Кончаловский назвал одним из самых интересных режиссеров современности Павла Павликовского, будущее кинематографа же он видит за фильмами, подобными "Земли кочевников", и проектами, интересными стриминговым сервисам.
"Я думаю, один из самых интересных режиссеров - это британский режиссер польского происхождения, создавший "Холодную Войну" (фильм 2018 года), (Павел) Павликовский. Я смотрел его, потому что я видел, что мы следуем одному направлению... Он очень интересный режиссер, которому нравится черно-белая стилистика. И он мне нравится, потому что он в определенном смысле делает то же самое, что и я", - рассказал Кончаловский на мероприятии международного онлайн-рынка аудиовизуального контента Key Buyers Event.
Рассуждая о будущем кинематографа, режиссер отметил, что российская индустрия старается отчасти подражать Голливуду, выпускающему большое количество дорогих блокбастеров. Однако в этом пути он перспективы не видит.
"После пандемии большой кинематограф утрачивает значение. И я не думаю, что он вернется. Будут фильмы вроде "Земли кочевников" или что-то, что имеет смысл для Netflix или для других платформ, но не для IMAX. Я не думаю, что это будет существовать. Люди будут предпочитать оставаться дома. Да, какие-то продукты для большого экрана должны будут оставаться, однако вряд ли они будут очень прибыльные. Люди будут сидеть дома и смотреть контент на айфоне", - заявил Кончаловский.
"Земля кочевников" - американская драма 2020 года, снятая режиссером китайского происхождения Хлоей Чжао. Картина завоевала главный приз Венецианского кинофестиваля, получила приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Торонто, а также взяла шесть номинаций на "Оскар", среди которых "Лучший фильм", "Лучшая режиссура" и "Лучшая актриса", и четыре номинации на "Золотой глобус". При бюджете в 5 миллионов долларов "Земля кочевников" получила 9 миллионов сборов.