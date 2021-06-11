Семейное кино про Байкал и нерпу Юму с голосами Хабенского и Хаматовой

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Егор Беликов. Короткий фильм — всегда радость, а если еще и хороший — то вообще счастье. Достоинства всего лишь часовой ленты "Байкал. Удивительные приключения Юмы" хронометражем не ограничиваются. Это кино одновременно глубокомысленное и всем понятное, с поразительными съемками и закадровым текстом, который изящно дополняет картину, бесконечно красивое и отправляющее нас в виртуальное путешествие. В общем, полный спектр визуально-сенсорных удовольствий — и к тому же с ненавязчивым образовательным элементом. О чем этот фильм и кто его необычные главные герои — в материале РИА Новости.Шагаю по БайкалуПо сути, "Байкал. Удивительные приключения Юмы" — документалка про природу. Но это не совсем так, и вся радость здесь в нюансах и художественных решениях. Иначе говоря, это не научный видеодоклад натуралиста или этнографа — тут есть увлекательный и естественный сюжет, который развивается как будто бы сам собой, без помощи режиссера и сценариста. Мы встречаемся с Байкалом и его обитателями. Сперва на берегу — местные народы до сих пор общаются с озером, как с живым большим братом, при помощи древних обрядов. А затем и с теми, кто в самом деле живет в крупнейшем пресном водоеме мира. Это нерпы: мать, которая знакомится с самцом и заводит дочь Юму, за чьими первыми днями камера наблюдает пристально, но на должном расстоянии, не беспокоя. Чтобы снять нерп в естественной среде обитания, потребовалось 15 экспедиций в течение пяти лет. И до этого еще ученые погружались на полтора километра — эти уникальные кадры тоже показывают в фильме. Ту часть ленты, что описывает сам Байкал, озвучил Константин Хабенский — обладатель самого мелодичного мужского голоса в России. А сцены про жизнь нерп — Чулпан Хаматова. Но актриса говорит не от лица животных, это прозвучало бы фальшиво. Нет, просто комментирует.Тюленья мудростьХудожественная концепция фильма оказывается удивительно точной и актуальной. Обращаться с животными как с существами, имеющими право на уединение и даже обладающими некоторой житейской философией, — это вообще тренд. Только что "Оскар" за лучшую документальную картину вручили нетфликсовскому эксклюзиву "Мой учитель — осьминог", это поразительная вещь. Там мужчина в кризисе среднего возраста пытается получить жизненные советы от бессловесной осьминожихи, живущей в океане. И, кажется, влюбляется в нее все сильнее с каждым новым нырком. Человек — в глобальном смысле — все упорнее ищет уважительного диалога с природой, с планетой, с экосистемой.В жизни маленького нерпенка и ее мамы, которая ухаживает за детенышем в одиночку — так уж у байкальских пресноводных тюленей принято, — видится тонкое природное драмеди, из которой можно даже взрослому зрителю извлечь уроки. Ни Юма, ни ее мама никогда не отчаиваются — им это просто несвойственно, они по-детски любопытны, витальны, житейски хитры. Удивительна, например, история о том, как они умудряются дышать подо льдом. Для этого проделывают лунки на большом расстоянии, там, где кромка тонкая, и плавают между ними, задерживая дыхание аж на 40 минут. Сложно после этого пожаловаться кому-то на свою жизнь и ежедневные поездки в метро.Живой и дышитНо главный герой картины — все же не Юма, а Байкал. Действительно феноменальный географический объект, который, как мы видим в кадре, почти по-настоящему дышит и уж точно живет своей очень особенной жизнью. Авторы смотрят на это пресноводное море со всех возможных ракурсов, и им невероятным, парадоксальным образом удается сделать, казалось бы, неодушевленный объект по-настоящему разнообразным. Байкал — не только и не столько важнейший природный туристический пункт в России. Это почти божество для местных жителей, зимняя дорога (есть даже отдельная профессия — ледовые капитаны, они прокладывают путь по озеру зимой), кормилец для животных, гигантский фильтр-очиститель и водохранилище. И это такой коллективный организм, который выживает вопреки всем мерзким действиям человека — охоте, браконьерству.Российское кино часто страдает от излишней литературности, но не в этом случае: здесь каждая фраза — к месту. Тут замечательно все: харизматичные актрисы, покрытые мехом, озеро, общее повествование, полное и нежности, и юмора, и даже триллерного саспенса. Все, кроме, разве что, немного наигранной доброты в голосе Чулпан Хаматовой и совершенно неуместной пафосной песни рэпера Басты на титрах, — но эта проблема решается просто, можно уйти из кинотеатра чуть пораньше.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Егор Беликов. Короткий фильм — всегда радость, а если еще и хороший — то вообще счастье. Достоинства всего лишь часовой ленты "Байкал. Удивительные приключения Юмы" хронометражем не ограничиваются. Это кино одновременно глубокомысленное и всем понятное, с поразительными съемками и закадровым текстом, который изящно дополняет картину, бесконечно красивое и отправляющее нас в виртуальное путешествие. В общем, полный спектр визуально-сенсорных удовольствий — и к тому же с ненавязчивым образовательным элементом. О чем этот фильм и кто его необычные главные герои — в материале РИА Новости.
Шагаю по Байкалу
По сути, "Байкал. Удивительные приключения Юмы" — документалка про природу. Но это не совсем так, и вся радость здесь в нюансах и художественных решениях. Иначе говоря, это не научный видеодоклад натуралиста или этнографа — тут есть увлекательный и естественный сюжет, который развивается как будто бы сам собой, без помощи режиссера и сценариста.
Мы встречаемся с Байкалом и его обитателями. Сперва на берегу — местные народы до сих пор общаются с озером, как с живым большим братом, при помощи древних обрядов. А затем и с теми, кто в самом деле живет в крупнейшем пресном водоеме мира. Это нерпы: мать, которая знакомится с самцом и заводит дочь Юму, за чьими первыми днями камера наблюдает пристально, но на должном расстоянии, не беспокоя.
Чтобы снять нерп в естественной среде обитания, потребовалось 15 экспедиций в течение пяти лет. И до этого еще ученые погружались на полтора километра — эти уникальные кадры тоже показывают в фильме. Ту часть ленты, что описывает сам Байкал, озвучил Константин Хабенский — обладатель самого мелодичного мужского голоса в России. А сцены про жизнь нерп — Чулпан Хаматова. Но актриса говорит не от лица животных, это прозвучало бы фальшиво. Нет, просто комментирует.
Художественная концепция фильма оказывается удивительно точной и актуальной. Обращаться с животными как с существами, имеющими право на уединение и даже обладающими некоторой житейской философией, — это вообще тренд. Только что "Оскар" за лучшую документальную картину вручили нетфликсовскому эксклюзиву "Мой учитель — осьминог", это поразительная вещь. Там мужчина в кризисе среднего возраста пытается получить жизненные советы от бессловесной осьминожихи, живущей в океане. И, кажется, влюбляется в нее все сильнее с каждым новым нырком. Человек — в глобальном смысле — все упорнее ищет уважительного диалога с природой, с планетой, с экосистемой.
Кадр из фильма "Байкал. Удивительные приключения Юмы"
В жизни маленького нерпенка и ее мамы, которая ухаживает за детенышем в одиночку — так уж у байкальских пресноводных тюленей принято, — видится тонкое природное драмеди, из которой можно даже взрослому зрителю извлечь уроки. Ни Юма, ни ее мама никогда не отчаиваются — им это просто несвойственно, они по-детски любопытны, витальны, житейски хитры. Удивительна, например, история о том, как они умудряются дышать подо льдом. Для этого проделывают лунки на большом расстоянии, там, где кромка тонкая, и плавают между ними, задерживая дыхание аж на 40 минут. Сложно после этого пожаловаться кому-то на свою жизнь и ежедневные поездки в метро.
Живой и дышит
Но главный герой картины — все же не Юма, а Байкал. Действительно феноменальный географический объект, который, как мы видим в кадре, почти по-настоящему дышит и уж точно живет своей очень особенной жизнью. Авторы смотрят на это пресноводное море со всех возможных ракурсов, и им невероятным, парадоксальным образом удается сделать, казалось бы, неодушевленный объект по-настоящему разнообразным.
Байкал — не только и не столько важнейший природный туристический пункт в России. Это почти божество для местных жителей, зимняя дорога (есть даже отдельная профессия — ледовые капитаны, они прокладывают путь по озеру зимой), кормилец для животных, гигантский фильтр-очиститель и водохранилище. И это такой коллективный организм, который выживает вопреки всем мерзким действиям человека — охоте, браконьерству.
Российское кино часто страдает от излишней литературности, но не в этом случае: здесь каждая фраза — к месту. Тут замечательно все: харизматичные актрисы, покрытые мехом, озеро, общее повествование, полное и нежности, и юмора, и даже триллерного саспенса. Все, кроме, разве что, немного наигранной доброты в голосе Чулпан Хаматовой и совершенно неуместной пафосной песни рэпера Басты на титрах, — но эта проблема решается просто, можно уйти из кинотеатра чуть пораньше.
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