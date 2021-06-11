https://ria.ru/20210611/khrama-1736675824.html

Епархия опровергла информацию о сносе детской площадки ради храма

Епархия опровергла информацию о сносе детской площадки ради храма - РИА Новости, 11.06.2021

Епархия опровергла информацию о сносе детской площадки ради храма

Новосибирская митрополия опровергла информацию о том, что хочет построить храм на месте одной из детских площадок города, сообщает официальный сайт религиозной... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T18:15

2021-06-11T18:15

2021-06-11T18:15

религия и мировоззрение

русская православная церковь

москва

новосибирск

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МОСКВА 11 июн – РИА-Новости, Никита Бизин. Новосибирская митрополия опровергла информацию о том, что хочет построить храм на месте одной из детских площадок города, сообщает официальный сайт религиозной организации. Ранее в СМИ появилась информация о том, что епархия претендует на земельный участок, на котором находится детская площадка, чтобы возвести храм. Это, как сообщали издания, вызвало возмущение у местных жителей. "Представленная информация не соответствует действительности. Строительство храма инициировано и поддерживается жителями жилмассива. Новосибирская епархия не претендует на территорию детской спортивной площадки и не затронет действующую инфраструктуру", – говорится в официальном заявлении епархии.Там также уточнили, что на территории будущего храма планируется построить еще одну детскую игровую площадку.

https://ria.ru/20191119/1561105224.html

москва

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русская православная церковь, москва, новосибирск