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Епархия опровергла информацию о сносе детской площадки ради храма
Епархия опровергла информацию о сносе детской площадки ради храма - РИА Новости, 11.06.2021
Епархия опровергла информацию о сносе детской площадки ради храма
Новосибирская митрополия опровергла информацию о том, что хочет построить храм на месте одной из детских площадок города, сообщает официальный сайт религиозной... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T18:15
2021-06-11T18:15
2021-06-11T18:15
религия и мировоззрение
русская православная церковь
москва
новосибирск
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МОСКВА 11 июн – РИА-Новости, Никита Бизин. Новосибирская митрополия опровергла информацию о том, что хочет построить храм на месте одной из детских площадок города, сообщает официальный сайт религиозной организации. Ранее в СМИ появилась информация о том, что епархия претендует на земельный участок, на котором находится детская площадка, чтобы возвести храм. Это, как сообщали издания, вызвало возмущение у местных жителей. "Представленная информация не соответствует действительности. Строительство храма инициировано и поддерживается жителями жилмассива. Новосибирская епархия не претендует на территорию детской спортивной площадки и не затронет действующую инфраструктуру", – говорится в официальном заявлении епархии.Там также уточнили, что на территории будущего храма планируется построить еще одну детскую игровую площадку.
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русская православная церковь, москва, новосибирск
МОСКВА 11 июн – РИА-Новости, Никита Бизин. Новосибирская митрополия опровергла информацию о том, что хочет построить храм на месте одной из детских площадок города, сообщает официальный сайт религиозной организации.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что епархия претендует на земельный участок, на котором находится детская площадка, чтобы возвести храм. Это, как сообщали издания, вызвало возмущение у местных жителей.
"Представленная информация не соответствует действительности. Строительство храма инициировано и поддерживается жителями жилмассива. Новосибирская епархия не претендует на территорию детской спортивной площадки и не затронет действующую инфраструктуру", – говорится в официальном заявлении епархии.
Там также уточнили, что на территории будущего храма планируется построить еще одну детскую игровую площадку.