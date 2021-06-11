https://ria.ru/20210611/khimoza-1736555356.html
Биотехнолог объяснил, как проверить овощи и фрукты на содержание химии
Биотехнолог объяснил, как проверить овощи и фрукты на содержание химии - РИА Новости, 11.06.2021
Биотехнолог объяснил, как проверить овощи и фрукты на содержание химии
Проверить овощи и фрукты на содержание химикатов можно и "на глаз", если лабораторные исследования не получается сделать. Сомнения должны вызывать овощи и... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T02:15
2021-06-11T02:15
2021-06-11T15:53
георгий суслянок
россия
московский государственный университет пищевых производств (мгупп)
еда
общество
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Проверить овощи и фрукты на содержание химикатов можно и "на глаз", если лабораторные исследования не получается сделать. Сомнения должны вызывать овощи и фрукты, которые продают вне сезона, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза" МГУПП Георгий Суслянок.По его словам, нужно обращать внимание не только на размер, цвет и запах. В правильных огурцах должны быть семена, а если их нет , значит овощ содержит нитраты и пестициды.На яблоках, добавил эксперт, нужно искать пятна и изъяны, они как раз говорят об отсутствии в них химикатов. А наличие на клубнике черных точек говорит о содержании селитры. В мякоти арбуза не должно быть желтых волокон. Они — признак наличия нитратов.Суслянок посоветовал не покупать овощи и фрукты вне сезона и выбирать продукцию местного происхождения.
https://ria.ru/20210608/produkty-1736079432.html
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георгий суслянок, россия, московский государственный университет пищевых производств (мгупп), еда, общество