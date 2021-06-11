https://ria.ru/20210611/khimoza-1736555356.html

Биотехнолог объяснил, как проверить овощи и фрукты на содержание химии

Биотехнолог объяснил, как проверить овощи и фрукты на содержание химии - РИА Новости, 11.06.2021

Биотехнолог объяснил, как проверить овощи и фрукты на содержание химии

Проверить овощи и фрукты на содержание химикатов можно и "на глаз", если лабораторные исследования не получается сделать. Сомнения должны вызывать овощи и... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T02:15

2021-06-11T02:15

2021-06-11T15:53

георгий суслянок

россия

московский государственный университет пищевых производств (мгупп)

еда

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603929662_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_5e48490771b0051bdb31098c426b26ae.jpg

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Проверить овощи и фрукты на содержание химикатов можно и "на глаз", если лабораторные исследования не получается сделать. Сомнения должны вызывать овощи и фрукты, которые продают вне сезона, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза" МГУПП Георгий Суслянок.По его словам, нужно обращать внимание не только на размер, цвет и запах. В правильных огурцах должны быть семена, а если их нет , значит овощ содержит нитраты и пестициды.На яблоках, добавил эксперт, нужно искать пятна и изъяны, они как раз говорят об отсутствии в них химикатов. А наличие на клубнике черных точек говорит о содержании селитры. В мякоти арбуза не должно быть желтых волокон. Они — признак наличия нитратов.Суслянок посоветовал не покупать овощи и фрукты вне сезона и выбирать продукцию местного происхождения.

https://ria.ru/20210608/produkty-1736079432.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

георгий суслянок, россия, московский государственный университет пищевых производств (мгупп), еда, общество