https://ria.ru/20210611/katastrofa-1736642238.html
В США заявили о катастрофе из-за "многомиллиардного подарка Путину"
В США заявили о катастрофе из-за "многомиллиардного подарка Путину" - РИА Новости, 11.06.2021
В США заявили о катастрофе из-за "многомиллиардного подарка Путину"
Американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил в эфире телеканала Fox News, что неправильные решения, которые принимает нынешняя администрация Белого дома,... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T15:44
2021-06-11T15:44
2021-06-11T16:21
россия
тед круз (сенатор от штата техас)
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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В США заявили о катастрофе из-за многомиллиардного подарка Путину
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил в эфире телеканала Fox News, что неправильные решения, которые принимает нынешняя администрация Белого дома, хуже всего сказались на внешней политике. "Мы знаем, что администрация Байден — Харрис стала внутренней катастрофой. Это была экономическая катастрофа. Это была финансовая катастрофа <...> Но не было области, где бы они облажались хуже, чем во внешней политике", — сказал он. По мнению политика, отказ президента Джо Байдена вводить санкции против оператора "Северного потока — 2" стала "многомиллиардным подарком Владимиру Путину".Среди других провальных решений Белого дома сенатор назвал финансовую поддержку палестинцам и разрыв соглашения с Мексикой, что, по его мнению, привело к кризису на границе. Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. Предполагается, что президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
https://ria.ru/20210610/podarok-1736539586.html
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россия, тед круз (сенатор от штата техас), джо байден, владимир путин, сша, в мире
В США заявили о катастрофе из-за "многомиллиардного подарка Путину"
15:44 11.06.2021 (обновлено: 16:21 11.06.2021)
Сенатор США Тед Круз назвал решение Байдена по "Северному потоку — 2" катастрофой