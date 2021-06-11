https://ria.ru/20210611/katastrofa-1736642238.html

В США заявили о катастрофе из-за "многомиллиардного подарка Путину"

В США заявили о катастрофе из-за "многомиллиардного подарка Путину" - РИА Новости, 11.06.2021

В США заявили о катастрофе из-за "многомиллиардного подарка Путину"

Американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил в эфире телеканала Fox News, что неправильные решения, которые принимает нынешняя администрация Белого дома,... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T15:44

2021-06-11T15:44

2021-06-11T16:21

россия

тед круз (сенатор от штата техас)

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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В США заявили о катастрофе из-за многомиллиардного подарка Путину

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил в эфире телеканала Fox News, что неправильные решения, которые принимает нынешняя администрация Белого дома, хуже всего сказались на внешней политике. "Мы знаем, что администрация Байден — Харрис стала внутренней катастрофой. Это была экономическая катастрофа. Это была финансовая катастрофа <...> Но не было области, где бы они облажались хуже, чем во внешней политике", — сказал он. По мнению политика, отказ президента Джо Байдена вводить санкции против оператора "Северного потока — 2" стала "многомиллиардным подарком Владимиру Путину".Среди других провальных решений Белого дома сенатор назвал финансовую поддержку палестинцам и разрыв соглашения с Мексикой, что, по его мнению, привело к кризису на границе. Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. Предполагается, что президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.

https://ria.ru/20210610/podarok-1736539586.html

https://ria.ru/20210525/podarok-1733902278.html

россия

сша

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россия, тед круз (сенатор от штата техас), джо байден, владимир путин, сша, в мире