Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210611/kapital-1736691964.html
Минтруд предложил давать материнский капитал отцам-одиночкам
Минтруд предложил давать материнский капитал отцам-одиночкам - РИА Новости, 11.06.2021
Минтруд предложил давать материнский капитал отцам-одиночкам
Минтруд РФ предлагает разрешить отцам, в одиночку воспитывающим детей, получать материнский капитал, такой законопроект подготовлен, сообщили журналистам в... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T19:36
2021-06-11T19:41
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735148557_0:523:2710:2047_1920x0_80_0_0_e8820231df350a6425779658f88e7154.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Минтруд РФ предлагает разрешить отцам, в одиночку воспитывающим детей, получать материнский капитал, такой законопроект подготовлен, сообщили журналистам в пресс-службе министерства."Материнский капитал смогут получить отцы, в одиночку воспитывающие ребенка. Подготовлен законопроект о внесении изменений в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Документом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки", - отметили в министерстве.Как пояснили в Минтруде, сертификат на материнский (семейный) капитал смогут получить мужчины, одиноко воспитывающие второго, третьего ребёнка или последующих детей, рождённых после 1 января 2007 года, а также первого ребёнка, рождённого после 1 января 2020 года в случае смерти матери детей, не являющейся гражданкой России, либо лишения её родительских прав.Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составил 483,8 тысячи рублей на первого ребёнка и 639,4 тысячи рублей - на второго. Для оформления сертификата на материнский капитал одиноким отцам нужно будет обратиться в Пенсионный фонд РФ.
https://ria.ru/20210605/kapital-1735818101.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735148557_994:937:2474:2047_1920x0_80_0_0_964a8edfaa27ed1ed1e260661f5c3fb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общество
Минтруд предложил давать материнский капитал отцам-одиночкам
19:36 11.06.2021 (обновлено: 19:41 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМужчина с детской коляской идет по набережной Северной Двины у Архангельского подворья Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря
Мужчина с детской коляской идет по набережной Северной Двины у Архангельского подворья Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

Минтруд предложил разрешить отцам, в одиночку воспитывающим детей, получать материнский капитал

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Минтруд РФ предлагает разрешить отцам, в одиночку воспитывающим детей, получать материнский капитал, такой законопроект подготовлен, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
"Материнский капитал смогут получить отцы, в одиночку воспитывающие ребенка. Подготовлен законопроект о внесении изменений в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Документом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки", - отметили в министерстве.
Как пояснили в Минтруде, сертификат на материнский (семейный) капитал смогут получить мужчины, одиноко воспитывающие второго, третьего ребёнка или последующих детей, рождённых после 1 января 2007 года, а также первого ребёнка, рождённого после 1 января 2020 года в случае смерти матери детей, не являющейся гражданкой России, либо лишения её родительских прав.
Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составил 483,8 тысячи рублей на первого ребёнка и 639,4 тысячи рублей - на второго. Для оформления сертификата на материнский капитал одиноким отцам нужно будет обратиться в Пенсионный фонд РФ.
Женщина с детьми - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 19:15
Глава комитета Госдумы предложил отменить материнский капитал для части россиян
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Россиянин, упомянутый в публикациях о передаче данных, покинул Токио
08:50На озере Ханка в Приморье пропали супруги, их ребенка нашли в лодке
08:50СМИ: жителя Японии заподозрили в передаче России данных о разработках США
08:41Погорельцы из многоэтажки в Южно-Сахалинске получат деньги на ремонт
08:38Скульптуры Парфенона вернутся в Грецию, уверен хранитель Акрополя
08:37В Минкультуры Греции прокомментировали фотосессию Dior в Акрополе
08:31Ученые заявили о минимальном влиянии природных факторов на климат
08:29В Китае восемь человек погибли из-за утечки химикатов
08:26Названы самые популярные среди иностранцев книги на русском языке
08:23Новый мост через реку Зея в Благовещенске готов на 30%
08:14Хранитель афинского Акрополя ответил на критику дорожек у Парфенона
08:11Инфекционист развеял миф о заражении ВИЧ от комара
08:00Отдых как в Прибалтике: чем удивляет город Себеж и его окрестности
08:00"Выжидает, чтобы напасть". Почему привитых награждают миллионами
07:25Глава Госдепа выступил с заявлением по случаю Дня России
07:04Украинский журналист выругался матом во время поздравления россиян
06:32Врач рассказал, как распознать рак по голосу
06:15В США мужчина выжил после попадания в пасть кита, сообщило СМИ
05:41В ГИБДД нашли лазейку, позволяющую не платить штрафы
05:10Сирийские школьники поздравили военных ВМФ с Днем России
Лента новостейМолния