https://ria.ru/20210611/kapital-1736691964.html

Минтруд предложил давать материнский капитал отцам-одиночкам

Минтруд предложил давать материнский капитал отцам-одиночкам - РИА Новости, 11.06.2021

Минтруд предложил давать материнский капитал отцам-одиночкам

Минтруд РФ предлагает разрешить отцам, в одиночку воспитывающим детей, получать материнский капитал, такой законопроект подготовлен, сообщили журналистам в... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T19:36

2021-06-11T19:36

2021-06-11T19:41

россия

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Минтруд РФ предлагает разрешить отцам, в одиночку воспитывающим детей, получать материнский капитал, такой законопроект подготовлен, сообщили журналистам в пресс-службе министерства."Материнский капитал смогут получить отцы, в одиночку воспитывающие ребенка. Подготовлен законопроект о внесении изменений в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Документом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки", - отметили в министерстве.Как пояснили в Минтруде, сертификат на материнский (семейный) капитал смогут получить мужчины, одиноко воспитывающие второго, третьего ребёнка или последующих детей, рождённых после 1 января 2007 года, а также первого ребёнка, рождённого после 1 января 2020 года в случае смерти матери детей, не являющейся гражданкой России, либо лишения её родительских прав.Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составил 483,8 тысячи рублей на первого ребёнка и 639,4 тысячи рублей - на второго. Для оформления сертификата на материнский капитал одиноким отцам нужно будет обратиться в Пенсионный фонд РФ.

https://ria.ru/20210605/kapital-1735818101.html

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россия, общество