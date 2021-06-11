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Минтруд предложил давать материнский капитал отцам-одиночкам
Минтруд предложил давать материнский капитал отцам-одиночкам - РИА Новости, 11.06.2021
Минтруд предложил давать материнский капитал отцам-одиночкам
Минтруд РФ предлагает разрешить отцам, в одиночку воспитывающим детей, получать материнский капитал, такой законопроект подготовлен, сообщили журналистам в... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T19:36
2021-06-11T19:36
2021-06-11T19:41
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общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Минтруд РФ предлагает разрешить отцам, в одиночку воспитывающим детей, получать материнский капитал, такой законопроект подготовлен, сообщили журналистам в пресс-службе министерства."Материнский капитал смогут получить отцы, в одиночку воспитывающие ребенка. Подготовлен законопроект о внесении изменений в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Документом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки", - отметили в министерстве.Как пояснили в Минтруде, сертификат на материнский (семейный) капитал смогут получить мужчины, одиноко воспитывающие второго, третьего ребёнка или последующих детей, рождённых после 1 января 2007 года, а также первого ребёнка, рождённого после 1 января 2020 года в случае смерти матери детей, не являющейся гражданкой России, либо лишения её родительских прав.Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составил 483,8 тысячи рублей на первого ребёнка и 639,4 тысячи рублей - на второго. Для оформления сертификата на материнский капитал одиноким отцам нужно будет обратиться в Пенсионный фонд РФ.
https://ria.ru/20210605/kapital-1735818101.html
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россия, общество
Минтруд предложил давать материнский капитал отцам-одиночкам
19:36 11.06.2021 (обновлено: 19:41 11.06.2021)
Минтруд предложил разрешить отцам, в одиночку воспитывающим детей, получать материнский капитал
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Минтруд РФ предлагает разрешить отцам, в одиночку воспитывающим детей, получать материнский капитал, такой законопроект подготовлен, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
"Материнский капитал смогут получить отцы, в одиночку воспитывающие ребенка. Подготовлен законопроект о внесении изменений в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Документом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки", - отметили в министерстве.
Как пояснили в Минтруде, сертификат на материнский (семейный) капитал смогут получить мужчины, одиноко воспитывающие второго, третьего ребёнка или последующих детей, рождённых после 1 января 2007 года, а также первого ребёнка, рождённого после 1 января 2020 года в случае смерти матери детей, не являющейся гражданкой России
, либо лишения её родительских прав.
Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составил 483,8 тысячи рублей на первого ребёнка и 639,4 тысячи рублей - на второго. Для оформления сертификата на материнский капитал одиноким отцам нужно будет обратиться в Пенсионный фонд РФ.