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В Новосибирской области мальчик сломал ногу, качаясь на качелях

В Новосибирской области мальчик сломал ногу, качаясь на качелях - РИА Новости, 11.06.2021

В Новосибирской области мальчик сломал ногу, качаясь на качелях

Восьмилетний мальчик в городе Бердске Новосибирской области сломал ногу, качаясь со сверстниками на качелях на игровой площадке, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T13:29

2021-06-11T13:29

2021-06-11T13:29

россия

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 11 июн – РИА Новости. Восьмилетний мальчик в городе Бердске Новосибирской области сломал ногу, качаясь со сверстниками на качелях на игровой площадке, сообщает СУСК РФ по региону."Проводится доследственная проверка по факту получения травм ребенком на детской площадке по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.Предварительно следователи установили, что 8 июня мальчик гулял в парке Бердска со своей мамой. В компании со сверстниками он пришел на игровую площадку, где они забрались на качели "гнездо". В процессе раскачивания качелей нога ребенка проскользнула между веревок ее конструкции и при ударе о землю ребенок получил травму. Мальчика доставили в больницу с диагнозом "закрытый перелом левой большеберцовой кости со смешением". Ребенку оказана квалифицированная медицинская помощь, сейчас он дома."Выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в следственном управлении, уточнив, что качели после произошедшего демонтировали.

https://ria.ru/20210609/batut-1736242379.html

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россия, новосибирская область, происшествия