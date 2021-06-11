https://ria.ru/20210611/izrail-1736625223.html
Израиль облегчает правила въезда для иностранных туристов
Израиль облегчает правила въезда для иностранных туристов - РИА Новости, 11.06.2021
Израиль облегчает правила въезда для иностранных туристов
Израиль переходит к третьему этапу пилотного проекта по приему иностранных путешественников: с 1 июля будут облегчены условия въезда вакцинированных туристов и... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T14:45
2021-06-11T14:45
2021-06-11T14:45
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Израиль переходит к третьему этапу пилотного проекта по приему иностранных путешественников: с 1 июля будут облегчены условия въезда вакцинированных туристов и разрешены поездки индивидуальным путешественникам, сообщает пресс-служба министерства туризма страны."Настало время Израилю открыть границы для въездного туризма, используя свое преимущество в качестве направления, где уже прошла массовая вакцинация населения", – отметила глава ведомства Орит Фаркаш-Хакоэн. По данным на 11 июня 2021 года в Израиле полностью вакцинированы около 76 процентов взрослого населения (старше 16 лет). В пилотном проекте по приему туристов пока не принимает участие ряд стран, где, по данным министерства здравоохранения Израиля, эпидемиологическая ситуация не является благоприятной. Это Россия, Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика, Турция и Аргентина.
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, израиль
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Израиль переходит к третьему этапу пилотного проекта по приему иностранных путешественников: с 1 июля будут облегчены условия въезда вакцинированных туристов и разрешены поездки индивидуальным путешественникам, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.
"Настало время Израилю открыть границы для въездного туризма, используя свое преимущество в качестве направления, где уже прошла массовая вакцинация населения", – отметила глава ведомства Орит Фаркаш-Хакоэн.
По данным на 11 июня 2021 года в Израиле полностью вакцинированы около 76 процентов взрослого населения (старше 16 лет).
В пилотном проекте по приему туристов пока не принимает участие ряд стран, где, по данным министерства здравоохранения Израиля, эпидемиологическая ситуация не является благоприятной. Это Россия, Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика, Турция и Аргентина.