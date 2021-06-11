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СК возбудил дело после избиения 12-летнего школьника в Воронеже
СК возбудил дело после избиения 12-летнего школьника в Воронеже - РИА Новости, 11.06.2021
СК возбудил дело после избиения 12-летнего школьника в Воронеже
Следователи возбудили дело о самоуправстве с применением насилия в отношении жителя Воронежа, который избил 12-летнего школьника за якобы невозвращенный долг,... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T13:02
2021-06-11T13:02
россия
следственный комитет россии (ск рф)
воронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Следователи возбудили дело о самоуправстве с применением насилия в отношении жителя Воронежа, который избил 12-летнего школьника за якобы невозвращенный долг, сообщает в пятницу управление СК РФ по региону.Резонансное видео жестокого избиения подростка молодым человеком появилось в воронежских СМИ и Telegram-каналах 7 июня. По данным СМИ, которые ссылаются на слова матери избитого школьника, молодой человек систематически избивает ее сына, грозит отвезти того в лес и поджечь."Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя города Воронежа по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330 УК РФ (самоуправство, совершенное с применением насилия)", - говорится в сообщении.Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.По предварительным данным следствия, 1 июня 2021 года в Воронеже на улице Моисеева между 12-летним мальчиком и ранее знакомым 20-летним молодым человеком "произошел словесный конфликт, обусловленный требованием к подростку о возврате долга их общему знакомому". В ходе ссоры мужчина повалил ребенка на землю и стал избивать.Следователями установлены и допрошены все участники конфликта, проведена судебно-медицинская экспертиза потерпевшего.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия
СК возбудил дело после избиения 12-летнего школьника в Воронеже
13:02 11.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет возбудил дело против воронежца, избившего 12-летнего школьника

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Следователи возбудили дело о самоуправстве с применением насилия в отношении жителя Воронежа, который избил 12-летнего школьника за якобы невозвращенный долг, сообщает в пятницу управление СК РФ по региону.
Резонансное видео жестокого избиения подростка молодым человеком появилось в воронежских СМИ и Telegram-каналах 7 июня. По данным СМИ, которые ссылаются на слова матери избитого школьника, молодой человек систематически избивает ее сына, грозит отвезти того в лес и поджечь.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя города Воронежа по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330 УК РФ (самоуправство, совершенное с применением насилия)", - говорится в сообщении.
Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
По предварительным данным следствия, 1 июня 2021 года в Воронеже на улице Моисеева между 12-летним мальчиком и ранее знакомым 20-летним молодым человеком "произошел словесный конфликт, обусловленный требованием к подростку о возврате долга их общему знакомому". В ходе ссоры мужчина повалил ребенка на землю и стал избивать.
Следователями установлены и допрошены все участники конфликта, проведена судебно-медицинская экспертиза потерпевшего.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ВоронежПроисшествия
 
 
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