https://ria.ru/20210611/izbienie-1736607492.html

СК возбудил дело после избиения 12-летнего школьника в Воронеже

СК возбудил дело после избиения 12-летнего школьника в Воронеже - РИА Новости, 11.06.2021

СК возбудил дело после избиения 12-летнего школьника в Воронеже

Следователи возбудили дело о самоуправстве с применением насилия в отношении жителя Воронежа, который избил 12-летнего школьника за якобы невозвращенный долг,... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T13:02

2021-06-11T13:02

2021-06-11T13:02

россия

следственный комитет россии (ск рф)

воронеж

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Следователи возбудили дело о самоуправстве с применением насилия в отношении жителя Воронежа, который избил 12-летнего школьника за якобы невозвращенный долг, сообщает в пятницу управление СК РФ по региону.Резонансное видео жестокого избиения подростка молодым человеком появилось в воронежских СМИ и Telegram-каналах 7 июня. По данным СМИ, которые ссылаются на слова матери избитого школьника, молодой человек систематически избивает ее сына, грозит отвезти того в лес и поджечь."Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя города Воронежа по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330 УК РФ (самоуправство, совершенное с применением насилия)", - говорится в сообщении.Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.По предварительным данным следствия, 1 июня 2021 года в Воронеже на улице Моисеева между 12-летним мальчиком и ранее знакомым 20-летним молодым человеком "произошел словесный конфликт, обусловленный требованием к подростку о возврате долга их общему знакомому". В ходе ссоры мужчина повалил ребенка на землю и стал избивать.Следователями установлены и допрошены все участники конфликта, проведена судебно-медицинская экспертиза потерпевшего.

https://ria.ru/20210411/proisshestvie-1727767060.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия