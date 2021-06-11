https://ria.ru/20210611/iphone-1736584735.html

Раскрыты цены на все версии будущего iPhone 13

Раскрыты цены на все версии будущего iPhone 13 - РИА Новости, 11.06.2021

Раскрыты цены на все версии будущего iPhone 13

Наиболее продвинутая версия iPhone 13 получит 6 Гб оперативной и 1 Тб постоянной памяти. Об этом сообщил портал Mydrivers со ссылкой на китайских инсайдеров. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T11:16

2021-06-11T11:16

2021-06-11T12:55

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Наиболее продвинутая версия iPhone 13 получит 6 Гб оперативной и 1 Тб постоянной памяти. Об этом сообщил портал Mydrivers со ссылкой на китайских инсайдеров.У смартфонов iPhone 13 mini и iPhone 13 будет 4 Гб оперативной памяти, тогда как у iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max ОЗУ составит 6 Гб. Доступные линейки будут оснащаться накопителями с 64, 128 или 256 Гб флеш-памяти, Pro-версии — 128, 256, 512 Гб или 1 Тб.Примерные цены, которые называет источник, хоть и относятся к китайскому рынку, но выглядят заниженными: якобы наиболее дешевый iPhone 13 mini обойдется в 700 долларов (50 тысяч рублей по текущему курсу), а самым дорогим будет iPhone 13 Pro Max в максимальной версии (114 тысяч рублей). Для сравнения, актуальный iPhone 12 Pro Max с накопителем 512 Гб продается в России за 139 990 рублей.Презентация iPhone 13 ожидается в сентябре 2021 года. Смартфоны получат процессор Apple A15. iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получат экраны с частотой обновления изображения 120 Гц.

https://ria.ru/20210607/ios-1736061915.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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