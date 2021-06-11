https://ria.ru/20210611/inostranets-1736568245.html

Руцкой рассказал о влиянии близкого к Ельцину иностранца на его решения

Руцкой рассказал о влиянии близкого к Ельцину иностранца на его решения - РИА Новости, 11.06.2021

Руцкой рассказал о влиянии близкого к Ельцину иностранца на его решения

В окружении Бориса Ельцина был некий человек с иностранным акцентом, который незадолго до распада СССР давал ему советы по назначениям на высшие государственные РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T09:19

2021-06-11T09:19

2021-06-11T12:58

рсфср

государственный комитет по чрезвычайному положению ссср

александр руцкой

борис ельцин

ссср

политика

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В окружении Бориса Ельцина был некий человек с иностранным акцентом, который незадолго до распада СССР давал ему советы по назначениям на высшие государственные посты. Об этом рассказал в интервью "Ленте.ру" бывший вице-президент России Александр Руцкой.В частности, он вспомнил о неприятном разговоре, свидетелем которого оказался.По его словам, Ельцин пообещал подумать над этим вопросом.Это произошло примерно через полторы недели после выступления ГКЧП, пояснил собеседник Руцкой. Он добавил, что человек был высокого роста, говорил с иностранным акцентом и имел солидный вид, "под стать Ельцину", однако больше он его нигде и никогда не встречал.Несколько месяцев спустя было подписано Беловежское соглашение, прекратившее существование Советского Союза.

https://ria.ru/20210505/krym-1731200557.html

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рсфср, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, александр руцкой, борис ельцин, ссср, политика