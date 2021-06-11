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Руцкой рассказал о влиянии близкого к Ельцину иностранца на его решения
Руцкой рассказал о влиянии близкого к Ельцину иностранца на его решения - РИА Новости, 11.06.2021
Руцкой рассказал о влиянии близкого к Ельцину иностранца на его решения
В окружении Бориса Ельцина был некий человек с иностранным акцентом, который незадолго до распада СССР давал ему советы по назначениям на высшие государственные РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T09:19
2021-06-11T12:58
рсфср
государственный комитет по чрезвычайному положению ссср
александр руцкой
борис ельцин
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политика
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В окружении Бориса Ельцина был некий человек с иностранным акцентом, который незадолго до распада СССР давал ему советы по назначениям на высшие государственные посты. Об этом рассказал в интервью "Ленте.ру" бывший вице-президент России Александр Руцкой.В частности, он вспомнил о неприятном разговоре, свидетелем которого оказался.По его словам, Ельцин пообещал подумать над этим вопросом.Это произошло примерно через полторы недели после выступления ГКЧП, пояснил собеседник Руцкой. Он добавил, что человек был высокого роста, говорил с иностранным акцентом и имел солидный вид, "под стать Ельцину", однако больше он его нигде и никогда не встречал.Несколько месяцев спустя было подписано Беловежское соглашение, прекратившее существование Советского Союза.
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рсфср, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, александр руцкой, борис ельцин, ссср, политика
Руцкой рассказал о влиянии близкого к Ельцину иностранца на его решения
09:19 11.06.2021 (обновлено: 12:58 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанкПредседатель Верховного Совета РСФСР Б.Н.Ельцин
Председатель Верховного Совета РСФСР Б.Н.Ельцин - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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Бывший вице-президент Руцкой рассказал о влиянии близкого к Ельцину иностранца на его решения

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В окружении Бориса Ельцина был некий человек с иностранным акцентом, который незадолго до распада СССР давал ему советы по назначениям на высшие государственные посты. Об этом рассказал в интервью "Ленте.ру" бывший вице-президент России Александр Руцкой.
В частности, он вспомнил о неприятном разговоре, свидетелем которого оказался.

"И он Ельцину говорит: "Ну что, Борис Николаевич, Руцкой свою функцию исполнил, вы выиграли выборы, победили ГКЧП, и надо подумать, как его освободить от занимаемой должности вице-президента", — сказал Руцкой.

По его словам, Ельцин пообещал подумать над этим вопросом.
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Это произошло примерно через полторы недели после выступления ГКЧП, пояснил собеседник Руцкой. Он добавил, что человек был высокого роста, говорил с иностранным акцентом и имел солидный вид, "под стать Ельцину", однако больше он его нигде и никогда не встречал.
Несколько месяцев спустя было подписано Беловежское соглашение, прекратившее существование Советского Союза.
 
РСФСРГосударственный комитет по чрезвычайному положению СССРАлександр РуцкойБорис ЕльцинСССРПолитика
 
 
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