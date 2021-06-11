https://ria.ru/20210611/inflyatsiya-1736645138.html

Набиуллина рассказала, когда замедлится инфляция

Набиуллина рассказала, когда замедлится инфляция - РИА Новости, 11.06.2021

Набиуллина рассказала, когда замедлится инфляция

Инфляция в России начнет замедляться осенью, но в течение года годовая инфляция может еще повыситься, при этом сейчас сложно сказать, какой будет пик в 2021... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T15:57

2021-06-11T15:57

2021-06-11T15:57

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Инфляция в России начнет замедляться осенью, но в течение года годовая инфляция может еще повыситься, при этом сейчас сложно сказать, какой будет пик в 2021 году, скорее всего он будет на текущем уровне, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина."Что касается пика инфляции. Сейчас сложно сказать, какой точно будет пик инфляции, будет видно из динамики инфляции. Ну, может быть на нынешнем уровне, может быть чуть выше. На наш взгляд, инфляция начнет снижаться осенью", - заявила глава регулятора на пресс-конференции.По ее словам, снижение инфляции будет происходить из-за двух факторов: первый – это эффект базы, второй – это влияние денежно-кредитной политики ЦБ. Набиуллина напомнила, что решения ЦБ действуют с лагом. И те решения по повышению ставке, которые были приняты с марта, еще не отразились полностью в банковских ставках и соответственно на инфляции."Потому что та инфляция, которую мы имеем сейчас, годовая инфляция, она сформировалась под воздействием тех денежно-кредитных условий в экономике, которые были при ключевой ставке 4,25%... Но из-за эффектов, в том числе и статистических, и того, что долго были очень мягкие кредитно-денежные условия, в течение года годовая инфляция может еще и немного повыситься", - пояснила глава ЦБ.

https://ria.ru/20210604/inflyatsiya-1735579863.html

россия

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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика