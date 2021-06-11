https://ria.ru/20210611/iinoagenty-1736600328.html

РКН: "Голос Америки"* и "Радио Свобода"* не соблюдают закон об иноагентах

РКН: "Голос Америки"* и "Радио Свобода"* не соблюдают закон об иноагентах - РИА Новости, 11.06.2021

РКН: "Голос Америки"* и "Радио Свобода"* не соблюдают закон об иноагентах

"Голос Америки"* и "Радио Свобода"* демонстративно отказываются полностью соблюдать закон об иностранных агентах, сообщается на сайте Роскомнадзора. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T12:25

2021-06-11T12:25

2021-06-11T12:31

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

медиа - общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "Голос Америки"* и "Радио Свобода"* демонстративно отказываются полностью соблюдать закон об иностранных агентах, сообщается на сайте Роскомнадзора."Внесенные в реестр иноагентов американские СМИ "Голос Америки"* и "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода"* демонстративно отказываются соблюдать закон в полном объеме. В частности, "Голос Америки"* не учредил российское юрлицо, а "Радио Свобода"* систематически не исполняет требование о маркировке размещаемых материалов", - говорится в сообщении.* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), медиа - общество