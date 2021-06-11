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РКН: "Голос Америки"* и "Радио Свобода"* не соблюдают закон об иноагентах
РКН: "Голос Америки"* и "Радио Свобода"* не соблюдают закон об иноагентах - РИА Новости, 11.06.2021
РКН: "Голос Америки"* и "Радио Свобода"* не соблюдают закон об иноагентах
"Голос Америки"* и "Радио Свобода"* демонстративно отказываются полностью соблюдать закон об иностранных агентах, сообщается на сайте Роскомнадзора. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T12:25
2021-06-11T12:25
2021-06-11T12:31
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
медиа - общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "Голос Америки"* и "Радио Свобода"* демонстративно отказываются полностью соблюдать закон об иностранных агентах, сообщается на сайте Роскомнадзора."Внесенные в реестр иноагентов американские СМИ "Голос Америки"* и "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода"* демонстративно отказываются соблюдать закон в полном объеме. В частности, "Голос Америки"* не учредил российское юрлицо, а "Радио Свобода"* систематически не исполняет требование о маркировке размещаемых материалов", - говорится в сообщении.* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), медиа - общество
РКН: "Голос Америки"* и "Радио Свобода"* не соблюдают закон об иноагентах
12:25 11.06.2021 (обновлено: 12:31 11.06.2021)
Роскомнадзор: "Голос Америки"* и "Радио Свобода"* отказываются соблюдать закон об иноагентах