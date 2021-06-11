https://ria.ru/20210611/gucci-1736573020.html

Кафе Gucci на Патриарших могут временно закрыть за нарушение мер по COVID

Кафе Gucci на Патриарших могут временно закрыть за нарушение мер по COVID - РИА Новости, 11.06.2021

Кафе Gucci на Патриарших могут временно закрыть за нарушение мер по COVID

Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) совместно с полицией выявило нарушение требований социального дистанцирования в кафе Gucci shop... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T09:54

2021-06-11T09:54

2021-06-11T09:54

распространение коронавируса

gucci

сергей михайлов

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733636908_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9f7131cb4d63a8d52d3ffee91a9e3456.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) совместно с полицией выявило нарушение требований социального дистанцирования в кафе Gucci shop & bar, ресторанах Pinch и "№13" на Патриарших прудах, заведениям грозит штраф до 1 миллиона рублей или закрытие на 90 суток, сообщил журналистам в пятницу главный инспектор столичного ОАТИ Сергей Михайлов."В ходе рейда сотрудников ОАТИ и полиции было обследование кафе и ресторанов в районе Патриарших прудов. Было обследовано более 20 заведений, в 6 из них были выявлены нарушения социального дистанцирования при рассадке посетителей. В частности, нарушения были выявлены в кафе Gucci, ресторане Pinch и ресторане "№13". Представители администрации кафе и ресторанов были вызваны в инспекцию для составления протокола", - сказал Михайлов.Он отметил, что за данные нарушения, согласно статье 20.6.1 КоАП, заведениям грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда. В случае, если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, штраф может составлять до 1 миллиона рублей.Ранее СМИ сообщали, что на входе в кафе Gucci shop & bar на Патриарших прудах возникали очереди, а цена за пластиковый стакан с логотипом заведения достигала в интернете несколько тысяч рублей.

https://ria.ru/20210610/koronavirus-1736457884.html

https://ria.ru/20210611/onemenie-1736561431.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

gucci, сергей михайлов, москва, происшествия