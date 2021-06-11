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Кафе Gucci на Патриарших могут временно закрыть за нарушение мер по COVID
Кафе Gucci на Патриарших могут временно закрыть за нарушение мер по COVID - РИА Новости, 11.06.2021
Кафе Gucci на Патриарших могут временно закрыть за нарушение мер по COVID
Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) совместно с полицией выявило нарушение требований социального дистанцирования в кафе Gucci shop... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T09:54
2021-06-11T09:54
распространение коронавируса
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) совместно с полицией выявило нарушение требований социального дистанцирования в кафе Gucci shop &amp; bar, ресторанах Pinch и "№13" на Патриарших прудах, заведениям грозит штраф до 1 миллиона рублей или закрытие на 90 суток, сообщил журналистам в пятницу главный инспектор столичного ОАТИ Сергей Михайлов."В ходе рейда сотрудников ОАТИ и полиции было обследование кафе и ресторанов в районе Патриарших прудов. Было обследовано более 20 заведений, в 6 из них были выявлены нарушения социального дистанцирования при рассадке посетителей. В частности, нарушения были выявлены в кафе Gucci, ресторане Pinch и ресторане "№13". Представители администрации кафе и ресторанов были вызваны в инспекцию для составления протокола", - сказал Михайлов.Он отметил, что за данные нарушения, согласно статье 20.6.1 КоАП, заведениям грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда. В случае, если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, штраф может составлять до 1 миллиона рублей.Ранее СМИ сообщали, что на входе в кафе Gucci shop &amp; bar на Патриарших прудах возникали очереди, а цена за пластиковый стакан с логотипом заведения достигала в интернете несколько тысяч рублей.
https://ria.ru/20210610/koronavirus-1736457884.html
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gucci, сергей михайлов, москва, происшествия
Кафе Gucci на Патриарших могут временно закрыть за нарушение мер по COVID
09:54 11.06.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГорожане отдыхают на Патриарших прудах в Москве
Горожане отдыхают на Патриарших прудах в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк

Gucci на Патриарших могут временно закрыть за отсутствие социальной дистанции в кафе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) совместно с полицией выявило нарушение требований социального дистанцирования в кафе Gucci shop & bar, ресторанах Pinch и "№13" на Патриарших прудах, заведениям грозит штраф до 1 миллиона рублей или закрытие на 90 суток, сообщил журналистам в пятницу главный инспектор столичного ОАТИ Сергей Михайлов.
"В ходе рейда сотрудников ОАТИ и полиции было обследование кафе и ресторанов в районе Патриарших прудов. Было обследовано более 20 заведений, в 6 из них были выявлены нарушения социального дистанцирования при рассадке посетителей. В частности, нарушения были выявлены в кафе Gucci, ресторане Pinch и ресторане "№13". Представители администрации кафе и ресторанов были вызваны в инспекцию для составления протокола", - сказал Михайлов.
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Он отметил, что за данные нарушения, согласно статье 20.6.1 КоАП, заведениям грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда. В случае, если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, штраф может составлять до 1 миллиона рублей.
Ранее СМИ сообщали, что на входе в кафе Gucci shop & bar на Патриарших прудах возникали очереди, а цена за пластиковый стакан с логотипом заведения достигала в интернете несколько тысяч рублей.
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