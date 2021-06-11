https://ria.ru/20210611/grabitel-1736620579.html

В Екатеринбурге задержали грабителя на электросамокате

В Екатеринбурге задержали грабителя на электросамокате - РИА Новости, 11.06.2021

В Екатеринбурге задержали грабителя на электросамокате

Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали грабителя, который искал жертв, катаясь на электросамокате, сообщает пресс-группа городского УМВД. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T13:55

2021-06-11T13:55

2021-06-11T13:55

екатеринбург

курганская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали грабителя, который искал жертв, катаясь на электросамокате, сообщает пресс-группа городского УМВД.По данным ведомства, вечером 2 июня в дежурную часть обратился мужчина, который сообщил, что неизвестный похитил у него телефон. Потерпевший пояснил, что ранее нападавший дважды пытался спровоцировать конфликт на улице, затем зашел вместе с ним в подъезд, где начал его избивать и отобрал телефон. Через несколько дней сотрудники полиции задержали подозреваемого, которым оказался 28-летний житель Курганской области, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, вандализм и кражу."Как выяснили оперативники, изучив съемки с камер наблюдения, грабитель искал свою жертву передвигаясь на электросамокате. Приметив на улице мужчину с телефоном в руках, злоумышленник догнал его и попытался вступить в разговор. Однако прохожий отмахнулся от него и пошел дальше. Увидев, что потерпевший зашел в арку, налетчик двинулся за ним и преградил путь, но прохожий обошел злоумышленника и вошел в подъезд. Там потерявший терпение грабитель и совершил нападение", - говорится в сообщении.Отмечается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", он помещен под стражу.

https://ria.ru/20210611/samokat-1736577274.html

екатеринбург

курганская область

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екатеринбург, курганская область, происшествия