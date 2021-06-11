https://ria.ru/20210611/gosduma-1736620399.html

В Госдуму внесли закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

В Госдуму внесли закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев - РИА Новости, 11.06.2021

В Госдуму внесли закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым и сенатор Маргарита Павлова подготовили и внесли в нижнюю палату парламента законопроект,... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T13:54

2021-06-11T13:54

2021-06-11T15:33

суррогатное материнство

петр толстой

россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым и сенатор Маргарита Павлова подготовили и внесли в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий иностранцам и лицам без гражданства пользоваться услугами суррогатных матерей в России.Текст документа опубликовали в думской базе данных.В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на защиту детей как наиболее уязвимой категории.Так, в случае принятия документа и его вступления в силу, воспользоваться услугами суррогатной матери смогут состоящие в браке граждане России либо одинокая россиянка, которая по медицинским показателям не может выносить и родить ребенка.В том случае, если на момент регистрации младенца один или оба супруга, воспользовавшихся услугой суррогатной матери, перестали быть гражданами России, их можно будет записать родителями ребенка только с ее согласия.Также предлагается законодательно установить необходимость получения российского гражданства всеми детьми, рожденными в России суррогатными матерями, если потенциальные родители на момент рождения перестали быть гражданами страны.Отмечается, что нововведения не будут препятствовать выезду ребенка со своими родителями за рубеж, они направлены на создание дополнительных механизмов защиты прав несовершеннолетних россиян.

https://ria.ru/20210518/rpts-1732871360.html

https://ria.ru/20210119/zakonoproekt-1593745761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

суррогатное материнство, петр толстой, россия, госдума рф, общество