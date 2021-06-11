Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210611/gosduma-1736620399.html
В Госдуму внесли закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев
В Госдуму внесли закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев - РИА Новости, 11.06.2021
В Госдуму внесли закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым и сенатор Маргарита Павлова подготовили и внесли в нижнюю палату парламента законопроект,... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T13:54
2021-06-11T15:33
суррогатное материнство
петр толстой
россия
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665224_0:215:2873:1831_1920x0_80_0_0_a31ec9f558ac54929028d8f2a4f81dfe.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым и сенатор Маргарита Павлова подготовили и внесли в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий иностранцам и лицам без гражданства пользоваться услугами суррогатных матерей в России.Текст документа опубликовали в думской базе данных.В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на защиту детей как наиболее уязвимой категории.Так, в случае принятия документа и его вступления в силу, воспользоваться услугами суррогатной матери смогут состоящие в браке граждане России либо одинокая россиянка, которая по медицинским показателям не может выносить и родить ребенка.В том случае, если на момент регистрации младенца один или оба супруга, воспользовавшихся услугой суррогатной матери, перестали быть гражданами России, их можно будет записать родителями ребенка только с ее согласия.Также предлагается законодательно установить необходимость получения российского гражданства всеми детьми, рожденными в России суррогатными матерями, если потенциальные родители на момент рождения перестали быть гражданами страны.Отмечается, что нововведения не будут препятствовать выезду ребенка со своими родителями за рубеж, они направлены на создание дополнительных механизмов защиты прав несовершеннолетних россиян.
https://ria.ru/20210518/rpts-1732871360.html
https://ria.ru/20210119/zakonoproekt-1593745761.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665224_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_9f9274618a7f5e29ba86e86671c322fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
суррогатное материнство, петр толстой, россия, госдума рф, общество
В Госдуму внесли закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев
13:54 11.06.2021 (обновлено: 15:33 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

В Госдуму внесли законопроект о запрете для иностранцев суррогатного материнства

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым и сенатор Маргарита Павлова подготовили и внесли в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий иностранцам и лицам без гражданства пользоваться услугами суррогатных матерей в России.
Текст документа опубликовали в думской базе данных.
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 21:24Религия и мировоззрение
В РПЦ сравнили суррогатное материнство с рабством
В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на защиту детей как наиболее уязвимой категории.
"Данный запрет — вынужденная мера, обусловленная невозможностью отследить судьбу ребенка и защитить его права после вывоза за рубеж, так как по факту своего рождения в нашей стране он не приобретает российского гражданства", — заявил один из авторов документа, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Так, в случае принятия документа и его вступления в силу, воспользоваться услугами суррогатной матери смогут состоящие в браке граждане России либо одинокая россиянка, которая по медицинским показателям не может выносить и родить ребенка.
В том случае, если на момент регистрации младенца один или оба супруга, воспользовавшихся услугой суррогатной матери, перестали быть гражданами России, их можно будет записать родителями ребенка только с ее согласия.
Оксана Пушкина - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 20:38
Пушкина увидела много противоречий в проекте о суррогатном материнстве
Также предлагается законодательно установить необходимость получения российского гражданства всеми детьми, рожденными в России суррогатными матерями, если потенциальные родители на момент рождения перестали быть гражданами страны.
Отмечается, что нововведения не будут препятствовать выезду ребенка со своими родителями за рубеж, они направлены на создание дополнительных механизмов защиты прав несовершеннолетних россиян.
 
суррогатное материнствоПетр ТолстойРоссияГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:22Путин обсудит с Совбезом обеспечение безопасности на выборах в Госдуму
17:16Xiaomi откажется от порта зарядки смартфонов
17:13Тихановская призвала Германию к новым санкциям против Белоруссии
17:11Северный флот провел в Баренцевом море учения по защите морских рубежей
17:10В Москве не будут усиливать ограничения по COVID-19, сообщил Собянин
17:06Около половины москвичей получили иммунитет от COVID-19, заявил Собянин
17:06Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
17:03В Воронеже экс-директор детдома получил срок за избиение воспитанников
16:59В России ограничили продажу сложных финансовых продуктов
16:54Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год
16:53Сенатор предложил разрешить суррогатное материнство смешанным парам
16:53Путин подписал закон о штрафах за нарушения при маркировке лекарств
16:50В квартиру жительницы Саратова заползли две змеи
16:46Генсек НАТО подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией
16:45У места проведения саммита G7 задержали семь человек
16:44ВЦИОМ выяснил, какие регионы России советуют посетить иностранцам
16:44Киселев получил знак отличия "За заслуги перед Москвой"
16:40Украину можно вернуть только силой, заявил Сурков
16:36Вакцинация позволит избежать новых ограничений в экономике, заявили в ЦБ
16:31Путин подписал закон о штрафах для банков за угрозы при взыскании долгов
Лента новостейМолния